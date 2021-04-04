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  • Журналист Романо: «Боруссия» попробует сохранить Холанда на следующий сезон»

Журналист Романо: «Боруссия» попробует сохранить Холанда на следующий сезон»

4 апреля 2021, 10:53
1

Дортмундская «Боруссия» не хочет летом продавать Эрлинга Холанда. Норвежец может остаться на сезон-2021/22.

«Дортмундцы попытаются оставить Холанда на следующий сезон. Выкупная стоимость на это лето составляет 150 миллионов евро. Однако если клуб не выйдет в Лигу чемпионов, сохранить игрока будет сложнее.

Агент Мино Райола ведет переговоры с пятью топ-клубами. Они будут двигаться вперед», – написал инсайдер Фабрицио Романо.

  • Холанд выступает за «Боруссию» с января 2020 года.
  • Он хочет играть за «Реал» или «Барселону».
  • Холанд впервые в карьере не забил в четырех матчах подряд, в которых выходил в старте.

Источник: твиттер Фабрицио Романо

Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.

Германия. Бундеслига Норвегия. Элитсериен Боруссия Д Холанд Эрлинг
Комментарии (1)
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Давид59
1617524728
Пусть попробуют. Не сохранят. Это и так всем ясно
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