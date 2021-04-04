Журналист Романо: «Боруссия» попробует сохранить Холанда на следующий сезон»

Дортмундская «Боруссия» не хочет летом продавать Эрлинга Холанда. Норвежец может остаться на сезон-2021/22.
«Дортмундцы попытаются оставить Холанда на следующий сезон. Выкупная стоимость на это лето составляет 150 миллионов евро. Однако если клуб не выйдет в Лигу чемпионов, сохранить игрока будет сложнее.
Агент Мино Райола ведет переговоры с пятью топ-клубами. Они будут двигаться вперед», – написал инсайдер Фабрицио Романо.
- Холанд выступает за «Боруссию» с января 2020 года.
- Он хочет играть за «Реал» или «Барселону».
- Холанд впервые в карьере не забил в четырех матчах подряд, в которых выходил в старте.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.