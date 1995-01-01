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    Журналист Романо: «Боруссия» попробует сохранить Холанда на следующий сезон»

    Дортмундская «Боруссия» не хочет летом продавать Эрлинга Холанда. Норвежец может остаться на сезон-2021/22.

    «Дортмундцы попытаются оставить Холанда на следующий сезон. Выкупная стоимость на это лето составляет 150 миллионов евро. Однако если клуб не выйдет в Лигу чемпионов, сохранить игрока будет сложнее.

    Агент Мино Райола ведет переговоры с пятью топ-клубами. Они будут двигаться вперед», – написал инсайдер Фабрицио Романо.

    • Холанд выступает за «Боруссию» с января 2020 года.
    • Он хочет играть за «Реал» или «Барселону».
    • Холанд впервые в карьере не забил в четырех матчах подряд, в которых выходил в старте.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.

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    Сегодня, 10:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4541

      Давид59 2 часа назад

      Пусть попробуют. Не сохранят. Это и так всем ясно

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