Журналист Романо: «Боруссия» попробует сохранить Холанда на следующий сезон»

Дортмундская «Боруссия» не хочет летом продавать Эрлинга Холанда. Норвежец может остаться на сезон-2021/22.

«Дортмундцы попытаются оставить Холанда на следующий сезон. Выкупная стоимость на это лето составляет 150 миллионов евро. Однако если клуб не выйдет в Лигу чемпионов, сохранить игрока будет сложнее.

Агент Мино Райола ведет переговоры с пятью топ-клубами. Они будут двигаться вперед», – написал инсайдер Фабрицио Романо.