Клопп: «Ливерпуль» допускает безумные ошибки. Это фарс»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обратил внимание на ошибки своих футболистов. По словам немца, положительные моменты тоже есть.
«Соперникам не нужно много шансов, чтобы забить. В последнее время мы совершаем безумные ошибки. Это фарс.
В то же время мы создаем много опасных моментов у чужих ворот, по xG мы уступаем только «Манчестер Сити». Проблема реализации моментов продолжается у «Ливерпуля» весь сезон», – сказал Клопп.
- «Ливерпуль» – действующий чемпион АПЛ.
- Сейчас команда идет 6-й.
- «Ливерпуль» уже вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
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