Клопп: «Ливерпуль» допускает безумные ошибки. Это фарс»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обратил внимание на ошибки своих футболистов. По словам немца, положительные моменты тоже есть.

«Соперникам не нужно много шансов, чтобы забить. В последнее время мы совершаем безумные ошибки. Это фарс.

В то же время мы создаем много опасных моментов у чужих ворот, по xG мы уступаем только «Манчестер Сити». Проблема реализации моментов продолжается у «Ливерпуля» весь сезон», – сказал Клопп.