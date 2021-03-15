Роналду провел 600-й матч в высших дивизионах

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду принял участие в матче 27-го тура Серии А против «Кальяри» (3:1).

Эта игра стала для португальца 600-й в высших дивизионах. В них форвард забил 473 мяча.

«Реал» – 292 матча и 311 голов;

«Манчестер Юнайтед» – 196 матчей и 84 гола;

«Ювентус» – 87 матчей и 75 голов;

«Спортинг» – 25 матчей и 3 гола.

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