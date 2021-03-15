Роналду провел 600-й матч в высших дивизионах

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду принял участие в матче 27-го тура Серии А против «Кальяри» (3:1).
Эта игра стала для португальца 600-й в высших дивизионах. В них форвард забил 473 мяча.
- «Реал» – 292 матча и 311 голов;
- «Манчестер Юнайтед» – 196 матчей и 84 гола;
- «Ювентус» – 87 матчей и 75 голов;
- «Спортинг» – 25 матчей и 3 гола.
Роналду объявил, что побил рекорд Пеле по голам в официальных матчах
Пеле признал, что Роналду побил его рекорд по голам в официальных матчах
Источник: Gracenote Live