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    РПЛ. «Ротор» и «Химки» впервые в истории сыграли без голов

    «Химки» в 21-м туре РПЛ не выявили победителя в матче с «Ротором». Беспроигрышная серия химчан в чемпионате достигла восьми встреч.

    Никогда ранее команды не играли между собой со счетом 0:0.

    Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

    Ротор (Волгоград) – Химки – 0:0

    «Ротор»: Чондрич, Кожемякин, Гогуа, Шомко, Песегов (Муллин, 69), Макаров, Жигулeв (Алейник, 83), Кипиани (Фламарион, 73), Маевский, Давиташвили, Понсе.

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Камышев, Дагерстол, Глушаков, Могилевец, Мирзов, Боженов.

    Предупреждения: Песегов, 30; Понсе, 51; Гогуа, 88; Маевский, 90+3 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14283

      derrik2000 3 часа назад

      Ничья-то ничья, но смотреть было интересно.
      Благодарю команды.

      1
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      Рейтинг: +20929

      Боцман59rus 3 часа назад

      Вротор на Тамбов потратился)))

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