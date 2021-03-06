РПЛ. «Ротор» и «Химки» впервые в истории сыграли без голов

«Химки» в 21-м туре РПЛ не выявили победителя в матче с «Ротором». Беспроигрышная серия химчан в чемпионате достигла восьми встреч.

Никогда ранее команды не играли между собой со счетом 0:0.

Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

Ротор (Волгоград) – Химки – 0:0

«Ротор»: Чондрич, Кожемякин, Гогуа, Шомко, Песегов (Муллин, 69), Макаров, Жигулeв (Алейник, 83), Кипиани (Фламарион, 73), Маевский, Давиташвили, Понсе.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Камышев, Дагерстол, Глушаков, Могилевец, Мирзов, Боженов.

Предупреждения: Песегов, 30; Понсе, 51; Гогуа, 88; Маевский, 90+3 – нет.

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