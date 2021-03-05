«Ливерпуль» не смог забить ни разу с игры на «Энфилде» в АПЛ, нанеся 99 ударов

«Ливерпуль» впервые в истории проиграл пять матчей подряд в АПЛ на «Энфилде».

В этих встречах команда Юргена Клоппа сумела отличиться только раз – Мохамед Салах реализовал пенальти в ворота «Манчестер Сити».

Что касается голов с игры, то «Ливерпуль» не смог забить ни разу в домашних матчах чемпионата из последних 99 ударов.

Это третья худшая серия в истории турнира после «Манчестер Сити» (101 удар в августе 2007 года) и «Портсмута» (114 ударов в январе 2008 года).

Соответствующая статистика в английской Премьер-лиге ведется с сезона-2006/07.