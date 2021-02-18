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  • Фернандес – о продлении контракта с ЦСКА: «Я счастлив. Хочу закончить карьеру здесь»

Фернандес – о продлении контракта с ЦСКА: «Я счастлив. Хочу закончить карьеру здесь»

18 февраля 2021, 13:59
16

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился эмоциями после продления контракта с клубом до лета 2024 года.

«Я счастлив подписать новое соглашение. Перед этим шагом разговаривал с Романом Юрьевичем Бабаевым, у клуба было желание продлить отношения, у меня тоже. Я размышлял об этом, мое мнение таково: хочу играть только за ЦСКА и закончить карьеру здесь.

Мы сели, все обсудили и пришли к этому решению. Теперь год за годом будем смотреть, как будет развиваться ситуация, какова моя физическая форма, до какого момента смогу помогать команде.

Если буду сознавать, что вношу свой вклад, приношу пользу — буду продолжать играть. Если настанет момент, когда пойму, что не даю никакой отдачи, — тогда закончу с футболом и уйду на пенсию», – рассказал Фернандес клубной пресс-службе.

  • Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года.
  • Он провел 289 матчей, забил шесть голов и сделал 46 ассистов.

Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (16)
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Dr.Metal
1613646958
Побольше б таких преданных игроков
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maygli
1613648099
Хороший игрок. Всегда играет с полной самоотдачей. Мало таких.
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111ax
1613649978
не видел ни одного матча, когда можно было об игре Марио что-то плохое сказать, всегда на 100% выкладывается, не смотря на то, что последние 2 года команда с большой удачей забивает и так легко пропускает
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vladimir-7
1613654271
Вот таких игроков, отдающих свои силы и своё мастерство не хватает всем нашим командам, кроме этого, Марио преданный команде ЦСКА игрок (уже 10 лет), игрок сборной России и вообще, русский бразилец.
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Боцман59rus
1613663703
На русском он говорит, просто на камеру стесняется, на карьеру он закончил тогда, когда будучи нашим соотечественником, не поехал в европу
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Ageorgov
1613664915
Это - хорошая новость.
Ответить
Plyash
1613666301
От таких,как Фернандес,не отказываются.Мало того,что он игрок,каких поискать,он ещё и как человек классный.Я не армеец,спартаковец,но искренне рад за ЦСКА.Удачи тебе,Марио.
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prtcs
1613681362
Здоровья, успехов, долголетия в футболе.
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