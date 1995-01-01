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    Фернандес – о продлении контракта с ЦСКА: «Я счастлив. Хочу закончить карьеру здесь»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился эмоциями после продления контракта с клубом до лета 2024 года.

    «Я счастлив подписать новое соглашение. Перед этим шагом разговаривал с Романом Юрьевичем Бабаевым, у клуба было желание продлить отношения, у меня тоже. Я размышлял об этом, мое мнение таково: хочу играть только за ЦСКА и закончить карьеру здесь.

    Мы сели, все обсудили и пришли к этому решению. Теперь год за годом будем смотреть, как будет развиваться ситуация, какова моя физическая форма, до какого момента смогу помогать команде.

    Если буду сознавать, что вношу свой вклад, приношу пользу — буду продолжать играть. Если настанет момент, когда пойму, что не даю никакой отдачи, — тогда закончу с футболом и уйду на пенсию», – рассказал Фернандес клубной пресс-службе.

    • Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года.
    • Он провел 289 матчей, забил шесть голов и сделал 46 ассистов.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4357

      Cleaner 25 минут назад

      На пенсию вместе с Акинфеевым уйдет в 24-ом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3696

      maygli 28 минут назад

      Хороший игрок. Всегда играет с полной самоотдачей. Мало таких.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +943

      Dr.Metal 47 минут назад

      Побольше б таких преданных игроков

      1
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