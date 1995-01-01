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    Кен: «Потрясающий вечер для «ПСЖ». Долго буду помнить этот матч»

    Нападающий «ПСЖ» Мойзе Кен дал комментарий после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:1).

    «Я долго буду помнить этот матч. Мы отлично сыграли и особенно хорошо оборонялись. В концовке пришлось попотеть, но нам удалось справиться с трудностями.

    Тренер попросил меня работать в защите, и я отрабатывал на правом фланге, поскольку Жорди Альба часто шел вперед. Для достижения хороших результатов на выезде приходится выкладываться на полную катушку.

    Я часто вижусь с Килианом на тренировках. Мне нравится учится у таких классных игроков, как он. Он забил три мяча и здорово помог нам. Это был потрясающий вечер для нас», – сказал Кен.

    • Кен забил в этой игре один гол, Мбаппе оформил хет-трик.
    • Ответный матч пройдет 10 марта в Париже.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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