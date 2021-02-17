Кен: «Потрясающий вечер для «ПСЖ». Долго буду помнить этот матч»

Нападающий «ПСЖ» Мойзе Кен дал комментарий после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:1).
«Я долго буду помнить этот матч. Мы отлично сыграли и особенно хорошо оборонялись. В концовке пришлось попотеть, но нам удалось справиться с трудностями.
Тренер попросил меня работать в защите, и я отрабатывал на правом фланге, поскольку Жорди Альба часто шел вперед. Для достижения хороших результатов на выезде приходится выкладываться на полную катушку.
Я часто вижусь с Килианом на тренировках. Мне нравится учится у таких классных игроков, как он. Он забил три мяча и здорово помог нам. Это был потрясающий вечер для нас», – сказал Кен.
- Кен забил в этой игре один гол, Мбаппе оформил хет-трик.
- Ответный матч пройдет 10 марта в Париже.
Источник: официальный сайт УЕФА