Кен: «Потрясающий вечер для «ПСЖ». Долго буду помнить этот матч»

Нападающий «ПСЖ» Мойзе Кен дал комментарий после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:1).

«Я долго буду помнить этот матч. Мы отлично сыграли и особенно хорошо оборонялись. В концовке пришлось попотеть, но нам удалось справиться с трудностями.

Тренер попросил меня работать в защите, и я отрабатывал на правом фланге, поскольку Жорди Альба часто шел вперед. Для достижения хороших результатов на выезде приходится выкладываться на полную катушку.

Я часто вижусь с Килианом на тренировках. Мне нравится учится у таких классных игроков, как он. Он забил три мяча и здорово помог нам. Это был потрясающий вечер для нас», – сказал Кен.