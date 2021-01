Месси – рекордсмен «Барселоны» по числу матчей в Кубке Испании

Нападающий Лионель Месси вышел в стартовом составе «Барселоны» на матч 1/8 финала Кубка Испании с «Райо Вальекано» (0:0, перерыв).

Аргентинский форвард установил рекорд по числу матчей за «Барселону» в национальном Кубке. Месси проводит 76-й матч в этом турнире.

Leo #Messi surpasses Josep Samitier on Club list of most all-time Copa del Rey appearances!Josep SamitierAndrés IniestaVicenç PieraXavi pic.twitter.com/6tDTf9IUeZ