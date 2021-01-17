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  • Марио Фернандес: «Хотим с женой, чтобы она получила российский паспорт и стала гражданкой нашей страны»

Марио Фернандес: «Хотим с женой, чтобы она получила российский паспорт и стала гражданкой нашей страны»

17 января 2021, 23:33
22

Защитник ЦСКА Марио Фернандес сказал, что его жена тоже хочет получить российский паспорт.

«Супруге теперь нужен новый паспорт, поскольку к ее полному имени добавилась моя фамилия: теперь она Марьяна Шотт де Фрейтас Фернандес. Я обязательно сделаю штамп, когда вернусь в Москву. Более того, мы с женой оба хотим, чтобы она получила российский паспорт и тоже стала гражданкой нашей страны. Мы обсудили это внутри семьи.

Узнаю у специалистов, имеем ли мы такое право прямо сейчас в связи с тем, что у меня он уже есть. Марьяна с такой же гордостью будет считать себя россиянкой, как я считаю себя россиянином», – сказал Фернандес.

  • Марио Фернандес – уроженец Бразилии.
  • Он получил российский паспорт в 2016 году.
  • С тех пор Марио провел за сборную России 25 матчей.

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (22)
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BarStep
1610916089
Правильное решение..
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Арч
1610918958
ужосс!стать гражданкой страны-изгоя?потом же жалеть будет
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BRO_football
1610920442
Будучи иностранцем стремиться получить паспорт России, это очень странно. Такое возможно только с гражданами стран Африки или Средней Азии, в которых постоянно идёт война и свергается власть, и где условия жизни настолько плохи, что Россия для таких граждан считается раем.
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Hektor 84
1610922380
А он точно бразилец? Так обычно армяне делают)))
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portero
1610923603
В сравнении с Бразилией у нас можно пока прогуливаться по улицам, но возможно мы догоним Бразилию в ближайшем будущем...
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Play
1610940967
А этот гражданин нашей страны на каком языке это интервью давал? Указали бы в статье
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river31
1610983831
Будет новая гражданка России. Что в этом плохого? Каждый имеет право выбора гражданства. Знание языка, конечно, должно иметь значение. Но не обязательно. В нашей стране многие!!!! не знают даже основ русского языка. Хотя считают себя русскими до мозга костей.
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