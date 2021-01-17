Марио Фернандес: «Хотим с женой, чтобы она получила российский паспорт и стала гражданкой нашей страны»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес сказал, что его жена тоже хочет получить российский паспорт.

«Супруге теперь нужен новый паспорт, поскольку к ее полному имени добавилась моя фамилия: теперь она Марьяна Шотт де Фрейтас Фернандес. Я обязательно сделаю штамп, когда вернусь в Москву. Более того, мы с женой оба хотим, чтобы она получила российский паспорт и тоже стала гражданкой нашей страны. Мы обсудили это внутри семьи.

Узнаю у специалистов, имеем ли мы такое право прямо сейчас в связи с тем, что у меня он уже есть. Марьяна с такой же гордостью будет считать себя россиянкой, как я считаю себя россиянином», – сказал Фернандес.