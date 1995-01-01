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    Марио Фернандес: «Хотим с женой, чтобы она получила российский паспорт и стала гражданкой нашей страны»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес сказал, что его жена тоже хочет получить российский паспорт.

    «Супруге теперь нужен новый паспорт, поскольку к ее полному имени добавилась моя фамилия: теперь она Марьяна Шотт де Фрейтас Фернандес. Я обязательно сделаю штамп, когда вернусь в Москву. Более того, мы с женой оба хотим, чтобы она получила российский паспорт и тоже стала гражданкой нашей страны. Мы обсудили это внутри семьи.

    Узнаю у специалистов, имеем ли мы такое право прямо сейчас в связи с тем, что у меня он уже есть. Марьяна с такой же гордостью будет считать себя россиянкой, как я считаю себя россиянином», – сказал Фернандес.

    • Марио Фернандес – уроженец Бразилии.
    • Он получил российский паспорт в 2016 году.
    • С тех пор Марио провел за сборную России 25 матчей.

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    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 23:33
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +18756

      bset 7 минут назад

      После сегодняшнего цирка я бы на ее месте сильно задумался, стоит ли получать паспорт этой страны

      0
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      ...
      Рейтинг: +4890

      Томик > bset 56 секунд назад

      Какого ещё цирка? Опять враги страны клоунаду очередную устроили? Не следил. Но ничего, пересажать особо буйных - остальные вместо шоу на работу начнут ходить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4479

      BarStep 14 минут назад

      Правильное решение..

      0
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