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    Флик – о вылете «Баварии» из Кубка Германии от «Хольштайна»: «Конечно, это шок»

    Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался после матча 1/16 финала Кубка Германии против «Хольштайна».

    • Основное время встречи завершилось ничьей 2:2.
    • В серии пенальти мюнхенцы проиграли со счетом 5:6.
    • «Бавария» брала Кубок страны в 2019-м и 2020-м годах.

    «Конечно, это шок. Мы очень разочарованы, потому что хотели повторить требл. В целом все решили детали, команда показала отличный настрой. Мы доминировали, и это было нашей задачей. Раздражает, что позволили сравнять счет на последней секунде.

    Мы должны поздравить соперника, матч получился по-настоящему кубковым, они играли с предельной самоотдачей. Мы будем двигаться дальше и стараться играть лучше. Нужно компактнее действовать в обороне», – сказал Флик.

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    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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