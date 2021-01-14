Флик – о вылете «Баварии» из Кубка Германии от «Хольштайна»: «Конечно, это шок»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался после матча 1/16 финала Кубка Германии против «Хольштайна».

Основное время встречи завершилось ничьей 2:2.

В серии пенальти мюнхенцы проиграли со счетом 5:6.

«Бавария» брала Кубок страны в 2019-м и 2020-м годах.

«Конечно, это шок. Мы очень разочарованы, потому что хотели повторить требл. В целом все решили детали, команда показала отличный настрой. Мы доминировали, и это было нашей задачей. Раздражает, что позволили сравнять счет на последней секунде.

Мы должны поздравить соперника, матч получился по-настоящему кубковым, они играли с предельной самоотдачей. Мы будем двигаться дальше и стараться играть лучше. Нужно компактнее действовать в обороне», – сказал Флик.