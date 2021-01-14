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  • Флик – о вылете «Баварии» из Кубка Германии от «Хольштайна»: «Конечно, это шок»

Флик – о вылете «Баварии» из Кубка Германии от «Хольштайна»: «Конечно, это шок»

14 января 2021, 07:53
2

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался после матча 1/16 финала Кубка Германии против «Хольштайна».

  • Основное время встречи завершилось ничьей 2:2.
  • В серии пенальти мюнхенцы проиграли со счетом 5:6.
  • «Бавария» брала Кубок страны в 2019-м и 2020-м годах.

«Конечно, это шок. Мы очень разочарованы, потому что хотели повторить требл. В целом все решили детали, команда показала отличный настрой. Мы доминировали, и это было нашей задачей. Раздражает, что позволили сравнять счет на последней секунде.

Мы должны поздравить соперника, матч получился по-настоящему кубковым, они играли с предельной самоотдачей. Мы будем двигаться дальше и стараться играть лучше. Нужно компактнее действовать в обороне», – сказал Флик.

Источник: Официальный сайт «Баварии»
Германия. Кубок Хольштайн Бавария Флик Ханс-Дитер
Комментарии (2)
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teodogat
1610620953
Когда отправили в отставку Ковача, Флик раскрепостил игроков, как тогда писали и они заиграли, сейчас эти игроки настолько разболтались, что их пора снова закрепощать, а Флик похоже этого не умеет... плюс еще игрокам основы иногда нужно давать передышку, для этого в запасе должно быть хотя бы 5 - 6 более-менее конкурентоспособных игроков. А эти все Саары, Рохи, Мусиалы, Чуппо-мотинги это просто бедствие какое то...
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Cules2013
1610635958
Неожиданно, но не шок. Бавария и раньше играла очень расхлябанно в Кубке, было неоднократно, что какие-то дремучие команды проходили на тоненького, при этом пропуская много голов, т.е. претензии, в первую очередь, к защите. Вот и свершилось, наконец-то, что не прошли. Когда-то же должно было. И эта тенденция ещё до Флика была. Никакая это не новость. Да и в других странах в кубках тоже такое регулярно. Такое бывает. Конечно, Кубок выиграть - это престижно, но Бавария делает ставку на чемпионство и ЛЧ. Вот в ЛЧ вылететь в 1/8 или не взять чемпионство - это будет реально удар под дых.
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