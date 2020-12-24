Кубок английской лиги. «Тоттенхэм» победил «Брентфорд» и вышел в финал

Тоттенхем в этом сезоне команда-загадка. Что ждать не известно.
Конечно ничто так не обидно как проиграть в финале. Будем ждать
интересной борьбы с одним из Манчестеров.
«Тоттенхэм» обыграл «Брентфорд» в полуфинале Кубка английской лиги.
Команда Жозе Моуринью вышла в финал турнира, где встретится с победителем матча «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити».
Кубок английской лиги. 1/2 финала
Тоттенхэм – Брентфорд – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Сиссоко, 12; 2:0 – Сон, 70.
Удаления: нет – Да Силва, 84.
Календарь Кубка английской лиги
Результаты Кубка английской лиги