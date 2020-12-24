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    Кубок английской лиги. «Тоттенхэм» победил «Брентфорд» и вышел в финал

    «Тоттенхэм» обыграл «Брентфорд» в полуфинале Кубка английской лиги.

    Команда Жозе Моуринью вышла в финал турнира, где встретится с победителем матча «Манчестер Юнайтед»«Манчестер Сити».

    Кубок английской лиги. 1/2 финала

    Тоттенхэм – Брентфорд – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сиссоко, 12; 2:0 – Сон, 70.

    Удаления: нет – Да Силва, 84.

    Календарь Кубка английской лиги

    Результаты Кубка английской лиги

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +593

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Тоттенхем в этом сезоне команда-загадка. Что ждать не известно.
      Конечно ничто так не обидно как проиграть в финале. Будем ждать
      интересной борьбы с одним из Манчестеров.

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