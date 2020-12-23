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Гинер: «В РПЛ игрока лучше Марио Фернандеса не существует»

23 декабря 2020, 12:53
9

Президент ЦСКА Евгений Гинер назвал защитника команды Марио Фернандеса лучшим футболистом в РПЛ.

– Футболисты ЦСКА в 2020 году собрали все индивидуальные призы: «Первая пятерка» у Дивеева, «Джентльмен года» у Фернандеса и «Футболист года» у Влашича. Довольны прогрессом игроков, пусть не все получается у команды?

– Вы анализируйте средний возраст ЦСКА. У нас из опытных – Акинфеев, Марио, Дзагоев, Васин и Щенников. Остальные совсем молодые парни. Мы уже говорили с вами, что на все нужно время. А то, что они призы завоевывают... Мое мнение – хотя, наверное, так делать каждый год было бы неправильно, – Марио на протяжении последних десяти лет заслуживает и «Джентльмена», и «Лучшего футболиста», и все-все-все... Считаю, в чемпионате России игрока лучше Марио Фернандеса не существует.

  • Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года.
  • В этом сезоне он отдал один ассист в 15 матчах.
  • Рыночная стоимость игрока – 22 миллиона евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Фернандес Марио Гинер Евгений
Комментарии (9)
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sobaka120982
1608717882
Я думаю он прав по поводу Марио
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Fusballer
1608720918
Дзюба в сто раз лучше! Сколько голов у Марио в РПЛ? То-то же!
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zadira56
1608724626
Супер-Марио-красава!
Ответить
Томик
1608738978
Марио в этом сезоне заметно просел. А сейчас, после женитьбы в 30 лет - закончит играть совсем. Можно не сомневаться даже. И, кстати, что значит "джентльмен года"? А как же Дзюба?
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BRO_football
1608759244
Заболотный: А ну-ка подержи моё пиво...
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