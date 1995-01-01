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    Гинер: «В РПЛ игрока лучше Марио Фернандеса не существует»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер назвал защитника команды Марио Фернандеса лучшим футболистом в РПЛ.

    – Футболисты ЦСКА в 2020 году собрали все индивидуальные призы: «Первая пятерка» у Дивеева, «Джентльмен года» у Фернандеса и «Футболист года» у Влашича. Довольны прогрессом игроков, пусть не все получается у команды?

    – Вы анализируйте средний возраст ЦСКА. У нас из опытных – Акинфеев, Марио, Дзагоев, Васин и Щенников. Остальные совсем молодые парни. Мы уже говорили с вами, что на все нужно время. А то, что они призы завоевывают... Мое мнение – хотя, наверное, так делать каждый год было бы неправильно, – Марио на протяжении последних десяти лет заслуживает и «Джентльмена», и «Лучшего футболиста», и все-все-все... Считаю, в чемпионате России игрока лучше Марио Фернандеса не существует.

    • Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года.
    • В этом сезоне он отдал один ассист в 15 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 22 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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