Гинер: «В РПЛ игрока лучше Марио Фернандеса не существует»

Президент ЦСКА Евгений Гинер назвал защитника команды Марио Фернандеса лучшим футболистом в РПЛ.

– Футболисты ЦСКА в 2020 году собрали все индивидуальные призы: «Первая пятерка» у Дивеева, «Джентльмен года» у Фернандеса и «Футболист года» у Влашича. Довольны прогрессом игроков, пусть не все получается у команды?

– Вы анализируйте средний возраст ЦСКА. У нас из опытных – Акинфеев, Марио, Дзагоев, Васин и Щенников. Остальные совсем молодые парни. Мы уже говорили с вами, что на все нужно время. А то, что они призы завоевывают... Мое мнение – хотя, наверное, так делать каждый год было бы неправильно, – Марио на протяжении последних десяти лет заслуживает и «Джентльмена», и «Лучшего футболиста», и все-все-все... Считаю, в чемпионате России игрока лучше Марио Фернандеса не существует.