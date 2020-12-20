32-летний Левандовски показал в матче с «Байером» максимальное ускорение среди всех игроков

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски в матче 13-го тура Бундеслиги против «Байера» (2:1) развил скорость 34,2 километра в час. Это максимальное ускорение среди всех футболистов-участников встречи.
Левандовски оформил дубль, принеся баварцам победу в Леверкузене, причем решающий мяч был забит за пределами основного времени.
- В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 12 матчах Бундеслиги, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.
- После матча Левандовски написал: «Это всего лишь моя работа».
- «Бавария» лидирует в Бундеслиге.
Источник: Sportowe Fakty