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    32-летний Левандовски показал в матче с «Байером» максимальное ускорение среди всех игроков

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски в матче 13-го тура Бундеслиги против «Байера» (2:1) развил скорость 34,2 километра в час. Это максимальное ускорение среди всех футболистов-участников встречи.

    Левандовски оформил дубль, принеся баварцам победу в Леверкузене, причем решающий мяч был забит за пределами основного времени.

    • В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 12 матчах Бундеслиги, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.
    • После матча Левандовски написал: «Это всего лишь моя работа».
    • «Бавария» лидирует в Бундеслиге.

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    Источник: Sportowe Fakty

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