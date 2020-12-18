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    Жота второй месяц подряд признан лучшим игроком «Ливерпуля»

    Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота стал лучшим игроком команды по итогам ноября.

    Болельщики выбирают португальца в этой номинации второй месяц подряд.

    В ноябре 24-летний форвард провел за «Ливерпуль» пять матчей во всех турнирах и забил пять голов.

    Сейчас Жота восстанавливается после травмы колена. Он вернется в строй не раньше февраля.

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    Источник: Официальный твиттер «Ливерпуля»

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    Сегодня, 12:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3753

      Puddle 2 часа назад

      Молодец, перспективный игрок. Ну.... а за Спартак стыдно!

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