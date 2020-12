Жота второй месяц подряд признан лучшим игроком «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота стал лучшим игроком команды по итогам ноября.

Болельщики выбирают португальца в этой номинации второй месяц подряд.

В ноябре 24-летний форвард провел за «Ливерпуль» пять матчей во всех турнирах и забил пять голов.

Сейчас Жота восстанавливается после травмы колена. Он вернется в строй не раньше февраля.

OctoberNovember @DiogoJota18 is your @StanChart Player of the Month for a second consecutive month pic.twitter.com/JCRq1IRCPX