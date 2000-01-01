Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    2 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    3 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?

    Участники драки на матче «Зенит» – «Спартак» получили запрет на посещение стадионов на один-два года

    Петроградский районный суд Санкт-Петербурга разобрался в материалах по поводу драки болельщиков на матче 19-го тура РПЛ «Зенит»«Спартак». Четыре человека (трое – фанаты хозяев) получили запрет на посещение стадионов.

    Срок запретов – от года до двух. Также все четверо отбудут административный арест (от двух до десяти суток).

    • Всего на игре задержали 9 человек, 5 отпустили без санкций.
    • На трибуны «Газпром Арены» пришлось вводить ОМОН.
    • Официально фанатам «Спартака» было запрещено находиться на стадионе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:54
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81466
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru