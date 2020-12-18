Участники драки на матче «Зенит» – «Спартак» получили запрет на посещение стадионов на один-два года

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга разобрался в материалах по поводу драки болельщиков на матче 19-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак». Четыре человека (трое – фанаты хозяев) получили запрет на посещение стадионов.

Срок запретов – от года до двух. Также все четверо отбудут административный арест (от двух до десяти суток).