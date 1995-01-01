«Он был великим человеком». Месси отреагировал на смерть тренера Сабельи, с которым дошел до финала ЧМ-2014

Сам же его х.у.е.с.о.с.и.л после чемпионата, потом заставил выгнать. А теперь пишет, б...дь... Под конец карьеры гнить ему в спортаке бы
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оставил пост в инстаграме в связи со смертью бывшего главного тренера сборной Аргентины Алехандро Сабельи. Он умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
«Алехандро был великим человеком, потрясающим профессионалом, который оставил весомый след в моей карьере. Я многому научился у Сабельи. Мы вместе пережили один из лучших моментов моей карьеры – финал чемпионата мира-2014. Выражаю соболезнования», – написал Месси.
- Сабелья тренировал аргентинцев с 2011 по 2014 год.
- С «Эстудиантесом» он взял Кубок Либертадорес в 2009 году.
- Сабелье было 66 лет.