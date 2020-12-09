«Он был великим человеком». Месси отреагировал на смерть тренера Сабельи, с которым дошел до финала ЧМ-2014

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оставил пост в инстаграме в связи со смертью бывшего главного тренера сборной Аргентины Алехандро Сабельи. Он умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

«Алехандро был великим человеком, потрясающим профессионалом, который оставил весомый след в моей карьере. Я многому научился у Сабельи. Мы вместе пережили один из лучших моментов моей карьеры – финал чемпионата мира-2014. Выражаю соболезнования», – написал Месси.

Сабелья тренировал аргентинцев с 2011 по 2014 год.

С «Эстудиантесом» он взял Кубок Либертадорес в 2009 году.

Сабелье было 66 лет.