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    «Он был великим человеком». Месси отреагировал на смерть тренера Сабельи, с которым дошел до финала ЧМ-2014

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оставил пост в инстаграме в связи со смертью бывшего главного тренера сборной Аргентины Алехандро Сабельи. Он умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

    «Алехандро был великим человеком, потрясающим профессионалом, который оставил весомый след в моей карьере. Я многому научился у Сабельи. Мы вместе пережили один из лучших моментов моей карьеры – финал чемпионата мира-2014. Выражаю соболезнования», – написал Месси.

    • Сабелья тренировал аргентинцев с 2011 по 2014 год.
    • С «Эстудиантесом» он взял Кубок Либертадорес в 2009 году.
    • Сабелье было 66 лет.

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    Источник: инстаграм Лионеля Месси

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    Сегодня, 09:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3334

      Puddle 51 минуту назад

      Сам же его х.у.е.с.о.с.и.л после чемпионата, потом заставил выгнать. А теперь пишет, б...дь... Под конец карьеры гнить ему в спортаке бы

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