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    Оздоев: «Сейчас красивая игра – не главное. На первый план выходит битва за очки»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев оценил игру команды в последних матчах.

    «Мы провели очень много матчей за относительно короткий промежуток. Поэтому сейчас красивая игра – не самое главное. Важнее всего очки, которые надо набирать. И уходить с ними на зимнюю паузу. По-другому нельзя, когда очень много матчей, включая матчи сборной России.

    В такой ситуации футболисты не могут всегда показывать прекрасный футбол. Не важно, с какой игрой добыта победа. Красота, когда такие нагрузки и перелеты, уходит на второй план. А борьба, битва за очки – на первый.

    Всем немного тяжело. И это естественно. Кто-то играет больше, кто-то меньше. Но в целом мы, начиная с июня, отыграли целый чемпионат. Это чувствуется. Хотя со стороны многим может показаться, что это легко: выйти на поле и просто сыграть в футбол. Но это не так. Потому и считаю, что снова говорить об игре, которую показывает «Зенит», можно будет после зимней паузы и сборов.

    А пока надеюсь, что победа над «Химками» послужит для нас толчком. Октябрь, ставший для «Зенита» месяцем проигрышей, надо забыть. Мы сейчас живем не прошлым, а будущим. Ноябрь начали хорошо, но как играли с «Химками», какие голы забивали – это все забывается», – приводит слова Оздоева «Матч ТВ».

    • После победы над «Химками» «Зенит» поднялся на второе место.
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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +321

      ab15488 5 минут назад

      А когда нибудь настанет время красивой игры? 2,5 года этим составом, 2 чемпионства, но красиво играть так и не научились.

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      Рейтинг: +1022

      vmonomah17 27 минут назад

      Значит красивая игра и победы несовместимы?

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