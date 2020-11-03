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  • Оздоев: «Сейчас красивая игра – не главное. На первый план выходит битва за очки»

Оздоев: «Сейчас красивая игра – не главное. На первый план выходит битва за очки»

3 ноября 2020, 07:49
4

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев оценил игру команды в последних матчах.

«Мы провели очень много матчей за относительно короткий промежуток. Поэтому сейчас красивая игра – не самое главное. Важнее всего очки, которые надо набирать. И уходить с ними на зимнюю паузу. По-другому нельзя, когда очень много матчей, включая матчи сборной России.

В такой ситуации футболисты не могут всегда показывать прекрасный футбол. Не важно, с какой игрой добыта победа. Красота, когда такие нагрузки и перелеты, уходит на второй план. А борьба, битва за очки – на первый.

Всем немного тяжело. И это естественно. Кто-то играет больше, кто-то меньше. Но в целом мы, начиная с июня, отыграли целый чемпионат. Это чувствуется. Хотя со стороны многим может показаться, что это легко: выйти на поле и просто сыграть в футбол. Но это не так. Потому и считаю, что снова говорить об игре, которую показывает «Зенит», можно будет после зимней паузы и сборов.

А пока надеюсь, что победа над «Химками» послужит для нас толчком. Октябрь, ставший для «Зенита» месяцем проигрышей, надо забыть. Мы сейчас живем не прошлым, а будущим. Ноябрь начали хорошо, но как играли с «Химками», какие голы забивали – это все забывается», – приводит слова Оздоева «Матч ТВ».

  • После победы над «Химками» «Зенит» поднялся на второе место.
  • Завтра, 4 ноября, команда Сергея Семака сыграет в Лиге чемпионов с «Лацио».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Оздоев Магомед
Комментарии (4)
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vmonomah17
1604383047
Значит красивая игра и победы несовместимы?
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ab15488
1604384385
А когда нибудь настанет время красивой игры? 2,5 года этим составом, 2 чемпионства, но красиво играть так и не научились.
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Garrincha58
1604384924
таким деревяшкам не свойственна красивая игра, а в Зените таких три четверти состава так откуда возьмётся красивая игра да ещё с таким тренеришкой и "супер" игрочишкой
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balam
1604414905
первую часть уже освоили...
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