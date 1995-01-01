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    Серия А. Дубль Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Специю», «Лацио» перед матчем с «Зенитом» вырвал победу над «Торино»

    Криштиану Роналду в первом же матче после выздоровления от коронавируса забил два гола. Его команда разгромила «Специю», выходца из Серии В.

    В другой встрече «Лацио» справился с «Торино». 4 ноября римляне сыграют с «Зенитом» в Лиге чемпионов.

    Чемпионат Италии. Серия А. 6-й тур

    Специя – Ювентус – 1:4 (1:1)

    Голы: 0:1 – Мората, 14; 1:1 – Побега, 32; 1:2 – Роналду, 59; 1:3 – Рабьо, 67; 1:4 – Роналду, 76 (с пенальти).

    Торино – Лацио – 3:4 (2:1)

    Голы: 0:1 – Перейра, 15; 1:1 – Бремер, 19; 2:1 – Белотти, 24 (с пенальти); 2:2 – Милинкович-Савич, 49; 3:2 – Лукич, 87; 3:3 – Иммобиле, 90+5 (с пенальти); 3:4 – Кайседо, 90+8.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +293

      kan85 42 минуты назад

      «Лацио» перед матчем с «Зенитом» вырвал победу над «Торино»

      Может быть все таки:
      Лацио вырвал победу У Торино

      Либо: Лацио ОДЕРЖАЛ победу над Торино

      0
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      Рейтинг: +17646

      bset 1 час назад

      Роналду, как обычно, большой профессионал

      1
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      Рейтинг: +1289

      Marley Bob 1 час назад

      Если кого и можно отметить в составе Юве в начавшемся сезоне,так это Морату.он в большей степени активен,забивает,ассистирует.ну,и возвращение в строй Рона самым благотворным образом должен сказаться на результатах сегодняшнего именинника.

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      Рейтинг: +1302

      МВС 1 час назад

      Дибалу прочно сажать в запас.Шанс проявить себя ему предоставляется,но он старательно избегает им воспользоваться.он полностью сосредоточен на том,как пожирнее отхватить будущий контракт, а на продуктивные действия на поле его совсем не остаётся.

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      Рейтинг: +18731

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Поздравляю Криштиану, достойное возвращение.

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