Серия А. Дубль Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Специю», «Лацио» перед матчем с «Зенитом» вырвал победу над «Торино»

«Лацио» перед матчем с «Зенитом» вырвал победу над «Торино»
Может быть все таки:
Лацио вырвал победу У Торино
Либо: Лацио ОДЕРЖАЛ победу над Торино
Криштиану Роналду в первом же матче после выздоровления от коронавируса забил два гола. Его команда разгромила «Специю», выходца из Серии В.
В другой встрече «Лацио» справился с «Торино». 4 ноября римляне сыграют с «Зенитом» в Лиге чемпионов.
Чемпионат Италии. Серия А. 6-й тур
Голы: 0:1 – Мората, 14; 1:1 – Побега, 32; 1:2 – Роналду, 59; 1:3 – Рабьо, 67; 1:4 – Роналду, 76 (с пенальти).
Голы: 0:1 – Перейра, 15; 1:1 – Бремер, 19; 2:1 – Белотти, 24 (с пенальти); 2:2 – Милинкович-Савич, 49; 3:2 – Лукич, 87; 3:3 – Иммобиле, 90+5 (с пенальти); 3:4 – Кайседо, 90+8.