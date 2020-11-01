Серия А. Дубль Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Специю», «Лацио» перед матчем с «Зенитом» вырвал победу над «Торино»

Криштиану Роналду в первом же матче после выздоровления от коронавируса забил два гола. Его команда разгромила «Специю», выходца из Серии В.

В другой встрече «Лацио» справился с «Торино». 4 ноября римляне сыграют с «Зенитом» в Лиге чемпионов.

Чемпионат Италии. Серия А. 6-й тур

Специя – Ювентус – 1:4 (1:1)

Голы: 0:1 – Мората, 14; 1:1 – Побега, 32; 1:2 – Роналду, 59; 1:3 – Рабьо, 67; 1:4 – Роналду, 76 (с пенальти).

Торино – Лацио – 3:4 (2:1)

Голы: 0:1 – Перейра, 15; 1:1 – Бремер, 19; 2:1 – Белотти, 24 (с пенальти); 2:2 – Милинкович-Савич, 49; 3:2 – Лукич, 87; 3:3 – Иммобиле, 90+5 (с пенальти); 3:4 – Кайседо, 90+8.

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