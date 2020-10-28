Football Italia: Роналду пропустит матч с «Барселоной» из-за коронавируса

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не сыграет в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» из-за коронавируса.

По информации Football Italia, результаты очередного теста Роналду на коронавирус дали положительный результат.