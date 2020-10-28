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    Football Italia: Роналду пропустит матч с «Барселоной» из-за коронавируса

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не сыграет в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» из-за коронавируса.

    По информации Football Italia, результаты очередного теста Роналду на коронавирус дали положительный результат.

    • COVID-19 обнаружили у форварда в расположении сборной Португалии.
    • В Турин он прилетел медицинским рейсом, после чего изолировался у себя дома.
    • Перед международной паузой Роналду отказался находиться на карантине из-за обнаружения новых случаев заражения коронавирусом в «Ювентусе».

    Источник: Football Italia

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    28.10.2020 08:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -3

      gesott 28 октября 2020, 10:54

      Пpогнoзы футбольных матчей stavka-info.ru

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +7558

      серега кашин 28 октября 2020, 09:08

      да пора бы уже и лечиться начать а не просто сидеть дома и тренироваться

      -1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > серега кашин 28 октября 2020, 10:48

      его лечит его иммунитет, здорового молодого мужика, или вы знаете иные методы, что не знает Роналду и вся мировая наука. предлагаете вколоть ему одну из непроверенных вакцин, из Китая или РФ? даже не смешно.

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