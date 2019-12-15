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    Норвежский судья Хаген признался в нетрадиционной ориентации

    Арбитр из Норвегии Том Харальд Хаген в интервью газете Glomdalen совершил каминг-аут.

    «Я – гей. Для меня это всегда было совершенно естественной частью жизни. Вы спрашиваете меня, думал ли я об этом на протяжении долгого времени, но я не думал. Я встречался с девушками и никому не сообщал о своей гомосексуальности. У меня есть партнер-мужчина, и это тоже абсолютно естественно.

    Постепенно я стал более уверенным в себе, у меня все хорошо в жизни. Я гей на протяжении всей своей жизни, но это не то, о чем я постоянно думаю. Это моя повседневная жизнь, мои отношения, моя семья, в том числе и футбольная. Я могу идти по жизни с высоко поднятой головой – кроме случаев, когда принимаю неправильные решения на футбольном поле», – сказал Хаген.

    • Хаген работает в норвежской Элитсериен с 2006 года

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    Источник: VG

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    27.10.2020 18:38
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4044

      afw13 27 октября, 22:02

      ну то что практически все судьи - геи, ни для кого не новость)))

      0
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      Рейтинг: +468

      Красногорск_Фан 27 октября, 20:59

      Эм. А слабо сказать что я гей, зато другие судьи натуралы?! Вспомнить 2-2 Спартак Сочи, скрывают..

      0
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      Рейтинг: +1929

      AZ 27 октября, 20:15

      щас наверное как всегда гризман скажет, какой он молодец...

      0
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      Рейтинг: +1283

      spam2009 27 октября, 18:50

      ну хоть этот обижаться не будет когда трибуны будут скандтровать судья тридвараз))

      3
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      Рейтинг: -401

      alarm_иг 27 октября, 18:47

      А вот кпсснику и признаваться не надо.... Гыгыгы. Все давно это знают.

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