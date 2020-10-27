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  • Норвежский судья Хаген признался в нетрадиционной ориентации

Норвежский судья Хаген признался в нетрадиционной ориентации

27 октября 2020, 18:38
4

Арбитр из Норвегии Том Харальд Хаген в интервью газете Glomdalen совершил каминг-аут.

«Я – гей. Для меня это всегда было совершенно естественной частью жизни. Вы спрашиваете меня, думал ли я об этом на протяжении долгого времени, но я не думал. Я встречался с девушками и никому не сообщал о своей гомосексуальности. У меня есть партнер-мужчина, и это тоже абсолютно естественно.

Постепенно я стал более уверенным в себе, у меня все хорошо в жизни. Я гей на протяжении всей своей жизни, но это не то, о чем я постоянно думаю. Это моя повседневная жизнь, мои отношения, моя семья, в том числе и футбольная. Я могу идти по жизни с высоко поднятой головой – кроме случаев, когда принимаю неправильные решения на футбольном поле», – сказал Хаген.

  • Хаген работает в норвежской Элитсериен с 2006 года

Источник: VG
Норвегия. Элитсериен
Комментарии (4)
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spam2009
1603813817
ну хоть этот обижаться не будет когда трибуны будут скандтровать судья тридвараз))
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AZ
1603818904
щас наверное как всегда гризман скажет, какой он молодец...
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Красногорск_Фан
1603821585
Эм. А слабо сказать что я гей, зато другие судьи натуралы?! Вспомнить 2-2 Спартак Сочи, скрывают..
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Мага 13
1603825364
ну то что практически все судьи - геи, ни для кого не новость)))
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