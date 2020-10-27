Норвежский судья Хаген признался в нетрадиционной ориентации

Арбитр из Норвегии Том Харальд Хаген в интервью газете Glomdalen совершил каминг-аут.

«Я – гей. Для меня это всегда было совершенно естественной частью жизни. Вы спрашиваете меня, думал ли я об этом на протяжении долгого времени, но я не думал. Я встречался с девушками и никому не сообщал о своей гомосексуальности. У меня есть партнер-мужчина, и это тоже абсолютно естественно.

Постепенно я стал более уверенным в себе, у меня все хорошо в жизни. Я гей на протяжении всей своей жизни, но это не то, о чем я постоянно думаю. Это моя повседневная жизнь, мои отношения, моя семья, в том числе и футбольная. Я могу идти по жизни с высоко поднятой головой – кроме случаев, когда принимаю неправильные решения на футбольном поле», – сказал Хаген.