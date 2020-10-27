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  • Мусаев – о составе на матч с «Челси»: «Не ожидаем много изменений по сравнению с игрой со «Спартаком»

Мусаев – о составе на матч с «Челси»: «Не ожидаем много изменений по сравнению с игрой со «Спартаком»

27 октября 2020, 14:54
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о предстоящем матче с «Челси».

— Для нашего клуба, которому всего 12 лет — это большое событие. Первая игра группы с топ-клубом из Англии. «Челси» выигрывал Лигу чемпионов и другие еврокубки. Для нас это большое событие.

— Как чувствуете себя сейчас? Вы из-за болезни не полетели на игру с «Ренном».

— Спасибо, я в порядке. Смотрел игру дома, потому что проходил лечение. Плохие чувства, когда ты не с командой. Общались по телефону. Коррективы в перерыве — команда отлично выполнила план, установку. Было видно, каким вышли заряженными. Показали хорошую игру и добились результата

— Кто из игроков уже восстановился? И определились ли вы уже с составом?

— У нас есть еще один день. Примем решение перед игрой. Но много изменений по сравнению с матчем со «Спартаком» мы не ожидаем.

— Все российские команды-участники Лиги чемпионов проиграли свои матчи в РПЛ. Стоит ли здесь говорить о физике и графике?

— Я думаю, у каждой команды есть свои проблемы. Я бы не искал здесь что-то общего. Мы не должны разделять игры в разных турнирах. Идем от матча к матчу. «Спартак» в прошлом, отдадим свои силы теперь на игре с «Челси», – сказал Мусаев.

  • «Краснодар сыграет с «Челси» завтра, 28 октября.
  • Начало игры – в 19:55 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Спартак Челси Краснодар Мусаев Мурад
Комментарии (2)
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maior-60
1603801268
Успеха!
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ySS
1603811286
Если изменений не будет, очень печально за Краснодар
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