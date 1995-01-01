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    Мусаев – о составе на матч с «Челси»: «Не ожидаем много изменений по сравнению с игрой со «Спартаком»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о предстоящем матче с «Челси».

    — Для нашего клуба, которому всего 12 лет — это большое событие. Первая игра группы с топ-клубом из Англии. «Челси» выигрывал Лигу чемпионов и другие еврокубки. Для нас это большое событие.

    — Как чувствуете себя сейчас? Вы из-за болезни не полетели на игру с «Ренном».

    — Спасибо, я в порядке. Смотрел игру дома, потому что проходил лечение. Плохие чувства, когда ты не с командой. Общались по телефону. Коррективы в перерыве — команда отлично выполнила план, установку. Было видно, каким вышли заряженными. Показали хорошую игру и добились результата

    — Кто из игроков уже восстановился? И определились ли вы уже с составом?

    — У нас есть еще один день. Примем решение перед игрой. Но много изменений по сравнению с матчем со «Спартаком» мы не ожидаем.

    — Все российские команды-участники Лиги чемпионов проиграли свои матчи в РПЛ. Стоит ли здесь говорить о физике и графике?

    — Я думаю, у каждой команды есть свои проблемы. Я бы не искал здесь что-то общего. Мы не должны разделять игры в разных турнирах. Идем от матча к матчу. «Спартак» в прошлом, отдадим свои силы теперь на игре с «Челси», – сказал Мусаев.

    • «Краснодар сыграет с «Челси» завтра, 28 октября.
    • Начало игры – в 19:55 по московскому времени.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +863

      Ужас Бората 1 час назад

      Будет трудно, скамейка коротковата. Матч обещает быть интересным. С удовольствием посмотрю и поболею за Краснодар.

      1
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      Рейтинг: +5255

      maior-60 1 час назад

      Успеха!

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