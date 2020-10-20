«Спартак» – о трагедии на игре с «Харлемом»: «Дата, пропитанная болью и слезами»

Пресс-служба «Спартака» оставила пост по случаю годовщины трагедии 1982 года. Тогда в давке во время матча с «Харлемом» погибли десятки болельщиков.

«20.10.82. Числа, пропитанные болью и слезами. Числа скорби. Мы помним», – написали спартаковцы.

«Спартак» принимал «Харлем» в первом матче 1/16 финала Кубка УЕФА.

В концовке встречи в подтрибунном помещении произошла давка, в результате которой, по официальным данным, погибли 66 болельщиков.

«Спартак» сейчас делит лидерство РПЛ.

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