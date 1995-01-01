Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    2 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

    УЕФА разрешил проводить пять замен в ЛЧ и ЛЕ до конца сезона

    УЕФА продлил действие правила пяти замен во всех турнирах под эгидой ассоциации.

    Команды смогут проводить по пять замен в Лиге чемпионов, Лиге Европы, плей-офф квалификации чемпионата Европы-2020, Лиге наций, в квалификации женского чемпионата Европы и в женской Лиге чемпионов. Правило будет действовать до конца этого сезона.

    Летом продление правила пяти замен в национальных чемпионатах одобрил Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB). Каждая лига или национальная федерация самостоятельно принимает решение об использовании этого правила.

    • Пять замен разрешили проводить после паузы в сезоне-2019/20, связанной с пандемией коронавируса.
    • По задумке, это поможет игрокам избежать травм из-за перегрузки и утомления.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:27
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79314
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru