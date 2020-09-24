УЕФА разрешил проводить пять замен в ЛЧ и ЛЕ до конца сезона

УЕФА продлил действие правила пяти замен во всех турнирах под эгидой ассоциации.

Команды смогут проводить по пять замен в Лиге чемпионов, Лиге Европы, плей-офф квалификации чемпионата Европы-2020, Лиге наций, в квалификации женского чемпионата Европы и в женской Лиге чемпионов. Правило будет действовать до конца этого сезона.

Летом продление правила пяти замен в национальных чемпионатах одобрил Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB). Каждая лига или национальная федерация самостоятельно принимает решение об использовании этого правила.