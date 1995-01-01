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    Уткин: «Камбэк «Краснодара» – не триумф воли. Это хорошая физика»

    Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал победу «Краснодара» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с греческим ПАОКом (2:1).

    «Что ж, мой скепсис в отношении «Краснодара» после победы над «Химками» с ненужным (как и сами «Химки») счетом 7:2 напрямую не подтвердился. Я этому рад.

    Тем не менее я не усматриваю в камбэке «Краснодара» триумфа воли. С «Химками» в известном смысле тоже был камбэк – после того, как Аршак Корян (мне очень нравится этот футболист) сделал в первом тайме дубль и сравнял счет с 0:2.

    Это не воля (я говорю о приоритетной составляющей и только). Это хорошая физика. Заслуживает одобрения. В остальном я считаю большой удачей, что отыгрываться пришлось с 0:1, а не 0:2. По логике вещей, именно так должно было быть, ведь ПАОК не забил пенальти.

    «Краснодар» не начал играть с первых минут. Это исключительно вопрос концентрации. А все, что про концентрацию – это все про эмоции. Может быть, и растраченные попусту, а может быть, почему нет – это иная форма непрофессионализма.

    Поболеем за «Краснодар» через неделю», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • Ответный матч состоится в Салониках 30 сентября.
    • Перед ним команды проведут матчи внутренних чемпионатов.
    • В прошлом сезоне «Краснодар» на этой же стадии вылетел от греческого «Олимпиакоса».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 10:51
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8362

      paracetamol 2 часа назад

      Гол дурацкий пропустили и совершенно не нужный!

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      Рейтинг: +1265

      Retiremen_VMF 2 часа назад

      По логике вещей, Кайо не должен был махать руками как мельница и не было бы там пенальти, и все остальное если бы залетело у них и у нас, мы бы туда ехали на тренировку победителями.
      Вася, футбол это всегда удача. Где то залетело, а где и нет.
      Я далек от мысли, что Мусаев уже на "Канарах" отдыхает перед ответным матчем.
      Я вот всегда думаю, а если дать возможность специалистам типа Васи, Мостового и др. потренировать какую нибудь нибудь нормальную команду, а после выйти с ней на матч в ЛЧ поиграть. Тактику стратегию и все остальное, что бы выбирали мастера. Думаю их грамотнейшие выводы и подсказки изменились бы!

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      Рейтинг: +399

      Радио1000шумеров 3 часа назад

      Сам-то Уася - это сплав триумфа воли и физики в одном флаконе)

      3
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      Рейтинг: +8362

      paracetamol > Радио1000шумеров 2 часа назад

      Одеколона.

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