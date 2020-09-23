Уткин: «Камбэк «Краснодара» – не триумф воли. Это хорошая физика»

Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал победу «Краснодара» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с греческим ПАОКом (2:1).

«Что ж, мой скепсис в отношении «Краснодара» после победы над «Химками» с ненужным (как и сами «Химки») счетом 7:2 напрямую не подтвердился. Я этому рад.

Тем не менее я не усматриваю в камбэке «Краснодара» триумфа воли. С «Химками» в известном смысле тоже был камбэк – после того, как Аршак Корян (мне очень нравится этот футболист) сделал в первом тайме дубль и сравнял счет с 0:2.

Это не воля (я говорю о приоритетной составляющей и только). Это хорошая физика. Заслуживает одобрения. В остальном я считаю большой удачей, что отыгрываться пришлось с 0:1, а не 0:2. По логике вещей, именно так должно было быть, ведь ПАОК не забил пенальти.

«Краснодар» не начал играть с первых минут. Это исключительно вопрос концентрации. А все, что про концентрацию – это все про эмоции. Может быть, и растраченные попусту, а может быть, почему нет – это иная форма непрофессионализма.

Поболеем за «Краснодар» через неделю», – написал Уткин в своем телеграм-канале.