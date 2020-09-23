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  • Уткин: «Камбэк «Краснодара» – не триумф воли. Это хорошая физика»

Уткин: «Камбэк «Краснодара» – не триумф воли. Это хорошая физика»

23 сентября 2020, 10:51
5

Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал победу «Краснодара» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с греческим ПАОКом (2:1).

«Что ж, мой скепсис в отношении «Краснодара» после победы над «Химками» с ненужным (как и сами «Химки») счетом 7:2 напрямую не подтвердился. Я этому рад.

Тем не менее я не усматриваю в камбэке «Краснодара» триумфа воли. С «Химками» в известном смысле тоже был камбэк – после того, как Аршак Корян (мне очень нравится этот футболист) сделал в первом тайме дубль и сравнял счет с 0:2.

Это не воля (я говорю о приоритетной составляющей и только). Это хорошая физика. Заслуживает одобрения. В остальном я считаю большой удачей, что отыгрываться пришлось с 0:1, а не 0:2. По логике вещей, именно так должно было быть, ведь ПАОК не забил пенальти.

«Краснодар» не начал играть с первых минут. Это исключительно вопрос концентрации. А все, что про концентрацию – это все про эмоции. Может быть, и растраченные попусту, а может быть, почему нет – это иная форма непрофессионализма.

Поболеем за «Краснодар» через неделю», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

  • Ответный матч состоится в Салониках 30 сентября.
  • Перед ним команды проведут матчи внутренних чемпионатов.
  • В прошлом сезоне «Краснодар» на этой же стадии вылетел от греческого «Олимпиакоса».

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Лига чемпионов Краснодар ПАОК Уткин Василий
Комментарии (5)
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Retiremen_VMF
1600853655
По логике вещей, Кайо не должен был махать руками как мельница и не было бы там пенальти, и все остальное если бы залетело у них и у нас, мы бы туда ехали на тренировку победителями. Вася, футбол это всегда удача. Где то залетело, а где и нет. Я далек от мысли, что Мусаев уже на "Канарах" отдыхает перед ответным матчем. Я вот всегда думаю, а если дать возможность специалистам типа Васи, Мостового и др. потренировать какую нибудь нибудь нормальную команду, а после выйти с ней на матч в ЛЧ поиграть. Тактику стратегию и все остальное, что бы выбирали мастера. Думаю их грамотнейшие выводы и подсказки изменились бы!
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paracetamol
1600853807
Гол дурацкий пропустили и совершенно не нужный!
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portero
1601374876
Завтра хочу увидеть физику хорошую и нужный результат ...
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zigbert
1601387801
Василий не надо усложнять. Матч мог пойти по другому сценарию пропусти Краснодар мяч с пенальти. Какие там 0:2?
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