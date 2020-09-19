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    Зидан: «У «Реала» будут шансы на трофеи, если будем играть, как после карантина»

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от сезона. Сегодня, 20 сентября, чемпионы стартуют встречей Примеры против «Реал Сосьедада».

    «Если мы будем готовиться как можно лучше, если захотим, если будем показывать игру, как после карантина, то шансы на трофеи будут. Год за годом турниры становятся сложнее, так что нужно готовиться», – цитирует француза Marca.

    • В течение лета «Реал» обогнал в таблице «Барселону» и взял титул Примеры.
    • В прошлом сезоне «Реал» вылетел из Лиги чемпионов в полуфинале.
    • Нынешний еврокубковый сезон стартует для «Реала» в октябре.

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    Источник: Marca

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