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    Мэр Казани – о Суперкубке УЕФА-2023: «По уровню интереса это будет не Универсиада и даже не чемпионат мира. Так высоко мы еще не летали»

    Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о том, город планирует принять Супекубок УЕФА в 2023 году.

    «Конечно, у нас есть большие планы на будущее. В 2023 году мы примем Суперкубок УЕФА. По уровню интереса это не Универсиада, даже не чемпионат мира – это гораздо больше.

    Тут действует такая механика: за несколько месяцев до состязаний в город приезжают партнеры, начинается движение спонсоров, потом – глобальные игроки, мировые бизнесы. Неделя проведения самого матча – пик внимания всего мира.

    Чемпионат мира по футболу одновременно шел в девяти городах и длился целый месяц. А здесь в центре внимания будет одна Казань. Поверьте, это мегапроект! Нам надо правильно к нему подготовиться и в буквальном смысле продать себя дорого. Мы настолько высоко еще не летали», – сообщил Метшин.

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    Источник: «Бизнес Онлайн»

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    Сегодня, 15:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8191

      alarm 1 час назад

      да всем похер. мало кто вспомнит, в каких городах были финалы лч, а тут всего-лишь суперкубок, который отдают всяким таллинам, будапештам и казаням. турнир настолько же бесполезен, как спартаг.

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