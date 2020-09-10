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  • Мэр Казани – о Суперкубке УЕФА-2023: «По уровню интереса это будет не Универсиада и даже не чемпионат мира. Так высоко мы еще не летали»

Мэр Казани – о Суперкубке УЕФА-2023: «По уровню интереса это будет не Универсиада и даже не чемпионат мира. Так высоко мы еще не летали»

10 сентября 2020, 15:24
3

Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о том, город планирует принять Супекубок УЕФА в 2023 году.

«Конечно, у нас есть большие планы на будущее. В 2023 году мы примем Суперкубок УЕФА. По уровню интереса это не Универсиада, даже не чемпионат мира – это гораздо больше.

Тут действует такая механика: за несколько месяцев до состязаний в город приезжают партнеры, начинается движение спонсоров, потом – глобальные игроки, мировые бизнесы. Неделя проведения самого матча – пик внимания всего мира.

Чемпионат мира по футболу одновременно шел в девяти городах и длился целый месяц. А здесь в центре внимания будет одна Казань. Поверьте, это мегапроект! Нам надо правильно к нему подготовиться и в буквальном смысле продать себя дорого. Мы настолько высоко еще не летали», – сообщил Метшин.

Источник: «Бизнес Онлайн»
Россия
Комментарии (3)
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vmonomah17
1599757963
Вам татарам лишь бы даром)))
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Dinamikk
1599773529
Похоже чел не очень разбирается в футболе, матч чемпионата мира у них может перебить только финал ЛЧ, но ни как не этот дешевый рекламный суперкубок
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zigbert
1599833068
В сравнении с Универсиадой -да. А вот ставить этот Суперкубок выше ЧМ, как то язык не поворачивается.
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