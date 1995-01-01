Мэр Казани – о Суперкубке УЕФА-2023: «По уровню интереса это будет не Универсиада и даже не чемпионат мира. Так высоко мы еще не летали»

да всем похер. мало кто вспомнит, в каких городах были финалы лч, а тут всего-лишь суперкубок, который отдают всяким таллинам, будапештам и казаням. турнир настолько же бесполезен, как спартаг.
Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о том, город планирует принять Супекубок УЕФА в 2023 году.
«Конечно, у нас есть большие планы на будущее. В 2023 году мы примем Суперкубок УЕФА. По уровню интереса это не Универсиада, даже не чемпионат мира – это гораздо больше.
Тут действует такая механика: за несколько месяцев до состязаний в город приезжают партнеры, начинается движение спонсоров, потом – глобальные игроки, мировые бизнесы. Неделя проведения самого матча – пик внимания всего мира.
Чемпионат мира по футболу одновременно шел в девяти городах и длился целый месяц. А здесь в центре внимания будет одна Казань. Поверьте, это мегапроект! Нам надо правильно к нему подготовиться и в буквальном смысле продать себя дорого. Мы настолько высоко еще не летали», – сообщил Метшин.