Мэр Казани – о Суперкубке УЕФА-2023: «По уровню интереса это будет не Универсиада и даже не чемпионат мира. Так высоко мы еще не летали»

Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о том, город планирует принять Супекубок УЕФА в 2023 году.

«Конечно, у нас есть большие планы на будущее. В 2023 году мы примем Суперкубок УЕФА. По уровню интереса это не Универсиада, даже не чемпионат мира – это гораздо больше.

Тут действует такая механика: за несколько месяцев до состязаний в город приезжают партнеры, начинается движение спонсоров, потом – глобальные игроки, мировые бизнесы. Неделя проведения самого матча – пик внимания всего мира.

Чемпионат мира по футболу одновременно шел в девяти городах и длился целый месяц. А здесь в центре внимания будет одна Казань. Поверьте, это мегапроект! Нам надо правильно к нему подготовиться и в буквальном смысле продать себя дорого. Мы настолько высоко еще не летали», – сообщил Метшин.