«Челси» готов продать Канте «Интеру» за 50 миллионов

Только за и если Интер все таки его возьмет, то знатно выиграет и зря Фрэнк не дает ему играть, на мой взгляд в ходит в топ-3 лучших опорников Европы, а может и мира
«Челси» назвал «Интеру» цену на полузащитника Н'Голо Канте.
По информации La Gazzetta dello Sport, лондонский клуб готов продать хавбека за 50 миллионов евро.
На приобретении француза лично настаивает главный тренер «Интера» Антонио Конте.
- В прошлом сезоне Канте сыграл за «Челси» 28 матчей и забил три гола.
- Рыночная стоимость 29-летнего игрока – 80 миллионов евро.