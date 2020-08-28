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    «Челси» готов продать Канте «Интеру» за 50 миллионов

    «Челси» назвал «Интеру» цену на полузащитника Н'Голо Канте.

    По информации La Gazzetta dello Sport, лондонский клуб готов продать хавбека за 50 миллионов евро.

    На приобретении француза лично настаивает главный тренер «Интера» Антонио Конте.

    • В прошлом сезоне Канте сыграл за «Челси» 28 матчей и забил три гола.
    • Рыночная стоимость 29-летнего игрока – 80 миллионов евро.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 14:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9441

      Skull_Boy 3 минуты назад

      Только за и если Интер все таки его возьмет, то знатно выиграет и зря Фрэнк не дает ему играть, на мой взгляд в ходит в топ-3 лучших опорников Европы, а может и мира

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