Ole: «ПСЖ» общается с представителями Месси

Форвард «Барселоны» Лионель Месси может оказаться в «ПСЖ».
Как пишет газета Ole, французский клуб общается с представителями аргентинца на предмет возможности его приобретения. При этом фаворитом в борьбе за Месси остается «Манчестер Сити».
Ранее появилась информация, что «ПСЖ» откажется от покупки форварда, поскольку в клубе не смогут удовлетворить зарплатные требования игрока, не нарушая финансовый фэйр-плей.
- Месси уведомил «Барсу», что хочет расторгнуть контракт в одностороннем порядке.
- Каталонцы пытаются сохранить футболиста и намерены юридически заблокировать расторжение соглашения.
Источник: Ole
Аргентинская национальная ежедневная спортивная газета, выпускаемая в Буэнос-Айресе с 1996 года. Негласно самое авторитетное спортивное издание в стране.