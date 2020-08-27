Ole: «ПСЖ» общается с представителями Месси

Форвард «Барселоны» Лионель Месси может оказаться в «ПСЖ».

Как пишет газета Ole, французский клуб общается с представителями аргентинца на предмет возможности его приобретения. При этом фаворитом в борьбе за Месси остается «Манчестер Сити».

Ранее появилась информация, что «ПСЖ» откажется от покупки форварда, поскольку в клубе не смогут удовлетворить зарплатные требования игрока, не нарушая финансовый фэйр-плей.