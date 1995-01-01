Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    2 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?

    Ole: «ПСЖ» общается с представителями Месси

    Форвард «Барселоны» Лионель Месси может оказаться в «ПСЖ».

    Как пишет газета Ole, французский клуб общается с представителями аргентинца на предмет возможности его приобретения. При этом фаворитом в борьбе за Месси остается «Манчестер Сити».

    Ранее появилась информация, что «ПСЖ» откажется от покупки форварда, поскольку в клубе не смогут удовлетворить зарплатные требования игрока, не нарушая финансовый фэйр-плей.

    • Месси уведомил «Барсу», что хочет расторгнуть контракт в одностороннем порядке.
    • Каталонцы пытаются сохранить футболиста и намерены юридически заблокировать расторжение соглашения.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ole

    Аргентинская национальная ежедневная спортивная газета, выпускаемая в Буэнос-Айресе с 1996 года. Негласно самое авторитетное спортивное издание в стране.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:30
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1690

      Puddle 51 минуту назад

      Роналду в 2018м решил, взял и перешел в Юве. А здесь тупо новостями всякими грузят

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78694
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru