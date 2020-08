Нападающий «Барселоны» Лионель Месси – лидер этого сезона Лиги чемпионов по числу обводок.

Аргентинец 54 раза обвел соперников. На втором месте по этому показателю – полузащитник «Челси» Матео Ковачич, у него 33 обводки.

