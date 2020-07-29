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  • Губернатор Самарской области предложил поменять руководство «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области предложил поменять руководство «Крыльев Советов»

29 июля 2020, 14:46
2

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал вылет «Крыльев Советов» в ФНЛ.

«Деньги на клуб тратить в таком объеме не будем – направим их на массовый спорт. Сейчас нового тренера взяли — Игоря Осинькина, который работал в нашей академии Коноплева. Надеюсь, он будет опираться на молодых ребят, потому что, не имея местного костяка, говорить о том, что у нас будет нормальный клуб, невозможно. Легионеры приехали и уехали. Ничего их здесь не держит: вылетели – новый клуб найдут.

Нам нужно менять руководство клуба, потому что они взяли на себя обязательство – занять 10-е место. В итоге вылетели. Руководство клуба не справилось с задачей, которая перед ними стояла, с обязательствами перед болельщиками. Значит, надо освобождать этих людей от занимаемых должностей. 4 августа проведу расширенное совещание – будем решать, что с клубом делать», – сказал Азаров.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Дмитрия Азарова
Россия. ФНЛ Крылья Советов
Комментарии (2)
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АКС-74У
1596097580
Вот дождемся 4 августа и увидим, есть ли у губернатора яйца. Или по-прежнему будет рулить теневой "куратор Самарского футбола гражданин Кипра Василиос Зиакис"?
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Sviro
1596288598
Только сейчас понял? ДАВНО надо было это сделать. Убрать всех пришлых из руководства.
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