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    Губернатор Самарской области предложил поменять руководство «Крыльев Советов»

    Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал вылет «Крыльев Советов» в ФНЛ.

    «Деньги на клуб тратить в таком объеме не будем – направим их на массовый спорт. Сейчас нового тренера взяли — Игоря Осинькина, который работал в нашей академии Коноплева. Надеюсь, он будет опираться на молодых ребят, потому что, не имея местного костяка, говорить о том, что у нас будет нормальный клуб, невозможно. Легионеры приехали и уехали. Ничего их здесь не держит: вылетели – новый клуб найдут.

    Нам нужно менять руководство клуба, потому что они взяли на себя обязательство – занять 10-е место. В итоге вылетели. Руководство клуба не справилось с задачей, которая перед ними стояла, с обязательствами перед болельщиками. Значит, надо освобождать этих людей от занимаемых должностей. 4 августа проведу расширенное совещание – будем решать, что с клубом делать», – сказал Азаров.

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    Публикация от text (@azarov.life)

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    Источник: Инстаграм Дмитрия Азарова

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