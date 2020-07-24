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  • Мбаппе получил травму в финале Кубка Франции против «Сент-Этьена»

Мбаппе получил травму в финале Кубка Франции против «Сент-Этьена»

24 июля 2020, 23:38
3

В эти минуты проходит финал Кубка Франции между «ПСЖ» и «Сент-Этьеном». В первом тайме травму получил нападающий парижан Килиан Мбаппе. Видео доступно ниже.

На 34-й минуте Мбаппе заменил другой нападающий Пабло Сарабия.

  • В первом тайме «Сент-Этьен» остался в меньшинстве.
  • Мбаппе на рынке стоит 180 миллионов евро.
  • Форвард в минувшем сезоне Лиги 1 провел 20 матчей, забил 18 голов, сделал пять результативных пасов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Андрея Брыткина
Франция. Кубок Франция. Лига 1 ПСЖ Сент-Этьен Мбаппе Килиан
Комментарии (3)
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AleSan4es
1595657798
Если бы игроки что нанесли травму были бы с зенита и играли в рпл, Мбапе бы еще желтую получил за стимуляцию
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