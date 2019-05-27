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    Мбаппе получил травму в финале Кубка Франции против «Сент-Этьена»

    В эти минуты проходит финал Кубка Франции между «ПСЖ» и «Сент-Этьеном». В первом тайме травму получил нападающий парижан Килиан Мбаппе. Видео доступно ниже.

    На 34-й минуте Мбаппе заменил другой нападающий Пабло Сарабия.

    • В первом тайме «Сент-Этьен» остался в меньшинстве.
    • Мбаппе на рынке стоит 180 миллионов евро.
    • Форвард в минувшем сезоне Лиги 1 провел 20 матчей, забил 18 голов, сделал пять результативных пасов.

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    Источник: твиттер Андрея Брыткина

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    24.07.2020 23:38
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