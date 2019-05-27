Мбаппе получил травму в финале Кубка Франции против «Сент-Этьена»

В эти минуты проходит финал Кубка Франции между «ПСЖ» и «Сент-Этьеном». В первом тайме травму получил нападающий парижан Килиан Мбаппе. Видео доступно ниже.
На 34-й минуте Мбаппе заменил другой нападающий Пабло Сарабия.
- В первом тайме «Сент-Этьен» остался в меньшинстве.
- Мбаппе на рынке стоит 180 миллионов евро.
- Форвард в минувшем сезоне Лиги 1 провел 20 матчей, забил 18 голов, сделал пять результативных пасов.
Мбаппе вынесли pic.twitter.com/LZ5KFZ2S38— Andrei Brõtkin (@ABrytkin) July 24, 2020