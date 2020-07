«Иди ***. Это единственный твой титул». Клопп и Лэмпард устроили перепалку на матче «Ливерпуль» – «Челси»

Между главными тренерами «Ливерпуля» и «Челси» Юргеном Клоппом и Фрэнком Лэмпардом случилась словесная перепалка во время последнего очного матча (5:3). Во время беседы англичанин послал немца ***.

Все началось со спора Лэмпарда с резервным судьей. В дискуссию вступил помощник Клоппа Пеп Линдерс, а ему Лэмпард сказал: «Я тебя вообще не спрашивал, поэтому заткнись, иди ***».

Затем Клопп пытался успокоить ситуацию, но получил от Лэмпарда: «Ты тоже иди ***. Это твой единственный титул. Иди ***». Видео доступно ниже.

Frank Lampard was not happy with Pep Lijnders. Probably explains why Pep ran into the pitch when the free-kick went in...pic.twitter.com/cJYBZsNk63