«Иди ***. Это единственный твой титул». Клопп и Лэмпард устроили перепалку на матче «Ливерпуль» – «Челси»

Между главными тренерами «Ливерпуля» и «Челси» Юргеном Клоппом и Фрэнком Лэмпардом случилась словесная перепалка во время последнего очного матча (5:3). Во время беседы англичанин послал немца ***.
Все началось со спора Лэмпарда с резервным судьей. В дискуссию вступил помощник Клоппа Пеп Линдерс, а ему Лэмпард сказал: «Я тебя вообще не спрашивал, поэтому заткнись, иди ***».
Затем Клопп пытался успокоить ситуацию, но получил от Лэмпарда: «Ты тоже иди ***. Это твой единственный титул. Иди ***». Видео доступно ниже.
- «Ливерпуль» взял чемпионат Англии впервые с 1990 года.
- «Челси» в таблице идет четвертым.
- Для Лэмпарда текущий сезон дебютный в АПЛ в качестве тренера.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер Ste Hoare