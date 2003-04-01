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    «Иди ***. Это единственный твой титул». Клопп и Лэмпард устроили перепалку на матче «Ливерпуль» – «Челси»

    Между главными тренерами «Ливерпуля» и «Челси» Юргеном Клоппом и Фрэнком Лэмпардом случилась словесная перепалка во время последнего очного матча (5:3). Во время беседы англичанин послал немца ***.

    Все началось со спора Лэмпарда с резервным судьей. В дискуссию вступил помощник Клоппа Пеп Линдерс, а ему Лэмпард сказал: «Я тебя вообще не спрашивал, поэтому заткнись, иди ***».

    Затем Клопп пытался успокоить ситуацию, но получил от Лэмпарда: «Ты тоже иди ***. Это твой единственный титул. Иди ***». Видео доступно ниже.

    • «Ливерпуль» взял чемпионат Англии впервые с 1990 года.
    • «Челси» в таблице идет четвертым.
    • Для Лэмпарда текущий сезон дебютный в АПЛ в качестве тренера.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Ste Hoare

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    Сегодня, 22:44
    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      antrenok 3 минуты назад

      Если делаете ставки > pro100stavka.ru

      0
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      Рейтинг: +1311

      Puddle 20 минут назад

      Матом его научил ругаться Терри, который в свинарнике побывал?

      0
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      Рейтинг: +1085

      Semenycch 28 минут назад

      Лэмпард ведет себя как Спартаковец...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4510

      alarm 34 минуты назад

      я думал, так только со спартачами разговаривают, а тут вон оно чо

      1
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      Рейтинг: +10753

      Garrincha58 42 минуты назад

      Лэмпард обнаглел что он выиграл сосунок ещё в тренерском деле

      5
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      Рейтинг: +2871

      KPCCSPB 48 минут назад

      Да уж, не стоило оно того, Челси на подъёме, этот матч проиграл, но дальше будет только лучше..

      0
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      Рейтинг: +598

      elessar arnor 52 минуты назад

      напрасно он так, отхватит еще

      мужик трижды доходил до финала лч, а этот, надеюсь после этого, угодит в ле

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