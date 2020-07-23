Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Иди ***. Это единственный твой титул». Клопп и Лэмпард устроили перепалку на матче «Ливерпуль» – «Челси»

«Иди ***. Это единственный твой титул». Клопп и Лэмпард устроили перепалку на матче «Ливерпуль» – «Челси»

23 июля 2020, 22:44
20

Между главными тренерами «Ливерпуля» и «Челси» Юргеном Клоппом и Фрэнком Лэмпардом случилась словесная перепалка во время последнего очного матча (5:3). Во время беседы англичанин послал немца ***.

Все началось со спора Лэмпарда с резервным судьей. В дискуссию вступил помощник Клоппа Пеп Линдерс, а ему Лэмпард сказал: «Я тебя вообще не спрашивал, поэтому заткнись, иди ***».

Затем Клопп пытался успокоить ситуацию, но получил от Лэмпарда: «Ты тоже иди ***. Это твой единственный титул. Иди ***». Видео доступно ниже.

  • «Ливерпуль» взял чемпионат Англии впервые с 1990 года.
  • «Челси» в таблице идет четвертым.
  • Для Лэмпарда текущий сезон дебютный в АПЛ в качестве тренера.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Ste Hoare
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Челси Ливерпуль Клопп Юрген Лэмпард Фрэнк
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1595534688
Лэмпард обнаглел что он выиграл сосунок ещё в тренерском деле
Ответить
_MATRIX_
1595539392
Некрасиво со стороны Лэмпарда, а Юрген молодец: мог бы тоже ему в ответку сказать что-то вроде "фак офф" и т.п., ан нет - сдержался. Молоток.
Ответить
Romio-xxx
1595549732
Молодец Фрэнк,пусть знают теперь,что он не мальчик и нех огрызаться!!!
Ответить
Niko
1595563623
Вообще не красиво. Думал Лэмпард воспитанный. Правду говорят игрок и тренер разные персонажи, хорошая или плохая карьера игрока не гарантирует такое же тренерство.
Ответить
movenant
1595563996
Если делаете ставки > pro100stavka.ru
Ответить
Ганнибал Лектор
1595566757
Немец уверен в себе, он знает, что англичане по натуре трусливые
Ответить
AleSan4es
1595567728
Мля все кто защишает клоппа вы адекватные вообще? Нах лезть к другому тренеру вообще? Это больше клопп похож на тедеску который скачет к тренеру соперника как идиот.
Ответить
яцык
1595567919
лэмпард дятел ни хрена не получается.скоро погонят козла. осталось только гавкать
Ответить
САДЫЧОК
1595576979
Лэмпард не прав ! Никакого уважения ! Как тренер Лэмпард , пока мало чего достиг !
Ответить
orzy
1595589482
Как игрок лемпард средний как тренер ни кто
Ответить
Главные новости
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
18:26
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
3
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
17:23
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
17
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
17:09
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
1
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
6
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
8
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
15:50
Все новости
Все новости
Чемпион мира Мартинес согласился уйти из «Астон Виллы» в другой клуб АПЛ
16:45
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
14:49
1
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
10:47
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
Вчера, 22:17
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
Вчера, 16:35
Фото«Челси» отправил защитника в другой клуб из Лондона
Вчера, 15:59
Фото«Манчестер Сити» подписал 18-летнего марокканца за 100 миллионов
Вчера, 13:30
2
Игрок сборной России начал новый сезон в молодежке «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 08:56
ФотоНазван лучший игрок прошлого сезона АПЛ
25 августа
«Арсенал» совершит рекордную продажу в истории клуба
25 августа
1
«Манчестер Юнайтед» объявил о покупке полузащитника за 70 миллионов
25 августа
1
Игрок «Челси», купленный за 121 миллион, согласился на переход в «Манчестер Сити»
25 августа
Фото«Тоттенхэм» объявил о покупке игрока «Манчестер Сити» за 85 миллионов
25 августа
АПЛ. «Челси» победил «Фулхэм» в противостоянии двух экс-тренеров «Реала»
24 августа
«Манчестер Сити» усилится бразильцем, которого не смог купить «Зенит»
24 августа
1
ВидеоНурмагомедов – о новой прическе Холанда: «Дагестанский стиль»
24 августа
7
«Атлетико» готов продать форварда за 150 миллионов
24 августа
2
Тренер «Ливерпуля» оценил ничью с «Ньюкаслом» после спасения на 99-й минуте
24 августа
АПЛ. «Ливерпуль» на 99-й минуте спас ничью с «Ньюкаслом» – 2:2
23 августа
АПЛ. «Ман Сити» совершил мощный камбэк, «Брайтон» уничтожил «Астон Виллу»
23 августа
«Манчестер Сити» согласовал покупку полузащитника за 100 миллионов
23 августа
1
ВидеоИбрагимович – Холанду: «Удали мой номер!»
23 августа
ВидеоРеакция Гвардиолы на новую прическу Холанда
23 августа
ВидеоХоланд постригся
23 августа
6
АПЛ. Потративший 267 миллионов на трансферы «Тоттенхэм» стартовал с разгромного поражения
22 августа
1
Фото«Наполи» арендовал игрока «Челси»
22 августа
Фото«Ливерпуль» отдал в аренду защитника с российскими корнями
22 августа
Тренер «Манчестер Юнайтед» отреагировал на поражение в 1-м туре от «Халла»
22 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+