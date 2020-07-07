Бартомеу: «Не лучшее время, чтобы уходить в отставку. Напротив, пришло время усердно работать»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о компании I3Ventures, которая отправляла игрокам каталонцев в социальные сети сообщения с критикой и оскорблениями.
«Не лучшее время, чтобы уходить в отставку. Напротив, пришло время усердно работать.
Аудит показал, что в чем-то мы ошиблись, в чем-то поступили правильно, но понятно, что вопрос о клевете или об оплате сообщений – ложь.
Я сотрудничал с компанией I3Ventures. В ней я был уверен сильнее всего.
Было решено, что эта компания будет выставлять счета различным отделам клуба. Мы должны рассматривать ее деятельность как единое целое.
Аудит пришел к выводу, что стоимость, уплаченная за все работы, соответствует рыночной.
Я не знаю, были ли у I3Ventures клиенты, выступающие против независимости Каталонии. Они сделали работу для «Барселоны», и они выполнили ее хорошо. Однако многое еще предстоит сделать», – сказал Бартомеу.
- Сообщалось, что Бартомеу договорился с компанией, которая поддерживает его в социальных сетях, одновременно с этим высмеивая и критикуя лидеров команды.
- В их число вошел и Лионель Месси.
- Выборы нового президента клуба состоятся в 2021 году.
Коммерческая радиостанция, вещающая на каталонском языке.