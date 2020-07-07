Бартомеу: «Не лучшее время, чтобы уходить в отставку. Напротив, пришло время усердно работать»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о компании I3Ventures, которая отправляла игрокам каталонцев в социальные сети сообщения с критикой и оскорблениями.

«Не лучшее время, чтобы уходить в отставку. Напротив, пришло время усердно работать.

Аудит показал, что в чем-то мы ошиблись, в чем-то поступили правильно, но понятно, что вопрос о клевете или об оплате сообщений – ложь.

Я сотрудничал с компанией I3Ventures. В ней я был уверен сильнее всего.

Было решено, что эта компания будет выставлять счета различным отделам клуба. Мы должны рассматривать ее деятельность как единое целое.

Аудит пришел к выводу, что стоимость, уплаченная за все работы, соответствует рыночной.

Я не знаю, были ли у I3Ventures клиенты, выступающие против независимости Каталонии. Они сделали работу для «Барселоны», и они выполнили ее хорошо. Однако многое еще предстоит сделать», – сказал Бартомеу.