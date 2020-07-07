Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бартомеу: «Не лучшее время, чтобы уходить в отставку. Напротив, пришло время усердно работать»

Бартомеу: «Не лучшее время, чтобы уходить в отставку. Напротив, пришло время усердно работать»

7 июля 2020, 11:26
2

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о компании I3Ventures, которая отправляла игрокам каталонцев в социальные сети сообщения с критикой и оскорблениями.

«Не лучшее время, чтобы уходить в отставку. Напротив, пришло время усердно работать.

Аудит показал, что в чем-то мы ошиблись, в чем-то поступили правильно, но понятно, что вопрос о клевете или об оплате сообщений – ложь.

Я сотрудничал с компанией I3Ventures. В ней я был уверен сильнее всего.

Было решено, что эта компания будет выставлять счета различным отделам клуба. Мы должны рассматривать ее деятельность как единое целое.

Аудит пришел к выводу, что стоимость, уплаченная за все работы, соответствует рыночной.

Я не знаю, были ли у I3Ventures клиенты, выступающие против независимости Каталонии. Они сделали работу для «Барселоны», и они выполнили ее хорошо. Однако многое еще предстоит сделать», – сказал Бартомеу.

  • Сообщалось, что Бартомеу договорился с компанией, которая поддерживает его в социальных сетях, одновременно с этим высмеивая и критикуя лидеров команды.
  • В их число вошел и Лионель Месси.
  • Выборы нового президента клуба состоятся в 2021 году.

Источник: RAC1

Коммерческая радиостанция, вещающая на каталонском языке.

Испания. Примера Барселона Бартомеу Жозеп
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Sterh
1594120039
Да издеваешься, что ли, гнида??? "Не лучшее время, чтоб уходить в отставку".. Ну хотя ты прав, лучшее время было 3 года назад! Тварина.
Ответить
Hektor 84
1594133473
Твою работу видно! Японец после такой работы пошел бы и сделал харакири)))
Ответить
Главные новости
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
1
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
14:49
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
5
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
14:25
1
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
1
Гончаренко в порыве гнева опрокинул самовар в раздевалке
13:27
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
13:09
3
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
12:57
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
3
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
4
Все новости
Все новости
«Что-то невероятное»: Моуринью – об игроке «Реала»
13:55
«Пошел нахрен!»: Гончаренко – победителю ЛЧ в составе «Барселоны»
10:33
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
Флик рассказал о ситуации с покупкой Альвареса «Барселоной»
Вчера, 16:53
Альварес, которого могут продать за 150 миллионов, пропустил тренировку «Атлетико»
Вчера, 14:23
ВидеоМоуринью в шутку пригрозил журналисту: «Берегитесь!»
25 августа
1
«Барселона» отказалась от форварда за 50 миллионов
25 августа
Защитник «Динамо» отреагировал на новость об интересе «Барселоны»
24 августа
«Атлетико» готов продать форварда за 150 миллионов
24 августа
2
Примера. «Барселона» уничтожила «Эльче» (5:0) благодаря дублям Рафиньи и Фермина
24 августа
1
Куртуа – о Родри в «Барселоне»: «Сочувствую ему»
23 августа
Винисиус иронично отреагировал на удар в спину от игрока «Эспаньола»
23 августа
1
Игрок «Эспаньола» объяснил, почему ударил Винисиуса
23 августа
ФотоВинисиус получил удар ногой по спине в матче с «Эспаньолом»
23 августа
Моуринью – о Винисиусе: «Он не святой, но то, что с ним делают – это уже перебор»
23 августа
2
Моуринью оценил первую победу «Реала» под своим руководством
23 августа
1
Примера. «Реал» на 90-й минуте вырвал победу над «Эспаньолом» (2:1) благодаря голу летнего новичка
23 августа
5
Фото«Ливерпуль» отдал в аренду защитника с российскими корнями
22 августа
Моуринью рассказал, как работает с Винисиусом
22 августа
Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» в 1-м матче нового сезона
22 августа
3
Фото«Барселона» продала воспитанника за 12 миллионов с опцией обратного выкупа за 60 миллионов
21 августа
«Барселона» подпишет еще одного вратаря
21 августа
«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»
21 августа
1
Фото«Реал» представил еще одного новичка
20 августа
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
20 августа
2
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
20 августа
Список самых дорогих клубов мира
20 августа
1
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
20 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+