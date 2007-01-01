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    Бартомеу: «Не лучшее время, чтобы уходить в отставку. Напротив, пришло время усердно работать»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о компании I3Ventures, которая отправляла игрокам каталонцев в социальные сети сообщения с критикой и оскорблениями.

    «Не лучшее время, чтобы уходить в отставку. Напротив, пришло время усердно работать.

    Там не было никакой коррупции или вербовки. Аудит показал, что некоторые вещи были верными, а некоторые – неправильны, но стало очевидно, что вопрос о клевете или об оплате сообщений не соответствует действительности.

    Я принял решение нанять компанию I3Ventures. В ней я был уверен сильнее всего. Мы не устраивали конкурс.

    Было решено, что эта компания будет выставлять счета различным отделам клуба. Мы должны рассматривать ее деятельность как единое целое.

    Аудит пришел к выводу, что стоимость, уплаченная за все работы, соответствует рыночной.

    Я не знаю, были ли у I3Ventures клиенты, выступающие против независимости Каталонии. Они сделали работу для «Барселоны», и они выполнили ее хорошо. Однако многое еще предстоит сделать», – сказал Бартомеу.

    • Сообщалось, что Бартомеу договорился с компанией, которая поддерживает его в социальных сетях, одновременно с этим высмеивая и критикуя лидеров команды.
    • В их число вошел и Лионель Месси.
    • Выборы нового президента клуба состоятся в 2021 году.

    Источник: RAC1

    Коммерческая радиостанция, вещающая на каталонском языке.

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