Бартомеу: «Не лучшее время, чтобы уходить в отставку. Напротив, пришло время усердно работать»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о компании I3Ventures, которая отправляла игрокам каталонцев в социальные сети сообщения с критикой и оскорблениями.

«Не лучшее время, чтобы уходить в отставку. Напротив, пришло время усердно работать.

Там не было никакой коррупции или вербовки. Аудит показал, что некоторые вещи были верными, а некоторые – неправильны, но стало очевидно, что вопрос о клевете или об оплате сообщений не соответствует действительности.

Я принял решение нанять компанию I3Ventures. В ней я был уверен сильнее всего. Мы не устраивали конкурс.

Было решено, что эта компания будет выставлять счета различным отделам клуба. Мы должны рассматривать ее деятельность как единое целое.

Аудит пришел к выводу, что стоимость, уплаченная за все работы, соответствует рыночной.

Я не знаю, были ли у I3Ventures клиенты, выступающие против независимости Каталонии. Они сделали работу для «Барселоны», и они выполнили ее хорошо. Однако многое еще предстоит сделать», – сказал Бартомеу.