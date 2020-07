Эллиот подписал профессиональный контракт с «Ливерпулем»

Форвард «Ливерпуля» Харви Эллиот подписал первый профессиональный контракт в карьере.

До этого игрок не мог подписать трудовой договор, поскольку ему не исполнилось 17 лет.

Эллиот перешел в «Ливерпуль» в прошлом году из «Фулхэма». В этом сезоне игрок провел 12 матчей в АПЛ, в которых отличился двумя голами и четырьмя ассистами.

«I'm excited to see what the future holds and I'm just excited to give everything to the club and the fans.» pic.twitter.com/AjXlY0fcyu