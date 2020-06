«Интер» представил домашнюю форму на сезон-2020/21 от американской компании Nike.

В ней использованы традиционные для клуба черно-синие цвета.

Узор выполнен в форме зигзага.

| MAGLIAOur city. Our dream. Our future. Made to break barriers.#MadeOfMilano #Nike #FirstKit pic.twitter.com/QLjYC8jslY