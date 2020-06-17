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Групповой этап следующего розыгрыша ЛЧ начнется 20 октября

17 июня 2020, 18:55
2

УЕФА определилась с календарем следующего сезона Лиги чемпионов.

Предварительный раунд будет сыгран 8-11 августа, первый отборочный раунд – 18-19 августа, второй отборочный – 25-26 августа, третий – 15-16 сентября и четвертый – 22-23 и 29-30 сентября.

В отборочных матчах команды будут играть по одной встрече, кроме заключительного раунда, в котором будут проводиться по две игры.

Групповой этап ЛЧ стартует 20 октября и завершится 9 декабря. Плей-офф начнется с 16 февраля 2021 года.

Финал турнира запланирован в Стамбуле.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Комментарии (2)
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Аристократ Олжик
1592409928
С 20 октября до 9 декабря? Каждую неделю по туру? Или в группе по 3 матча будет?
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Serg919
1592412170
Может 25-26 августа? Опечатка
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