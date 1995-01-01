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    Групповой этап следующего розыгрыша ЛЧ начнется 20 октября

    УЕФА определилась с календарем следующего сезона Лиги чемпионов.

    Предварительный раунд будет сыгран 8-11 августа, первый отборочный раунд – 18-19 августа, второй отборочный – 25-16 августа, третий – 15-16 сентября и четвертый – 22-23 и 29-30 сентября.

    В отборочных матчах команды будут играть по одной встрече, кроме заключительного раунда, в котором будут проводиться по две игры.

    Групповой этап ЛЧ стартует 20 октября и завершится 9 декабря. Плей-офф начнется с 16 февраля 2021 года.

    Финал турнира запланирован в Стамбуле.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 18:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2087

      Аристократ Олжик 31 минуту назад

      С 20 октября до 9 декабря? Каждую неделю по туру? Или в группе по 3 матча будет?

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