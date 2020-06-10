«Байер» разгромил в гостях «Саарбрюкен» и вышел в финал Кубка Германии

Стал известен первый финалист Кубка Германии. Им стал «Байер», обыгравший на выезде «Саарбрюкен».

Леверкузенцы открыли счет на 11-й минуте, благодаря мячу Муссы Диаби. Спустя семь минут Лукас Аларио удвоил преимущество гостей. Довершил разгром на 58-й минуте Карим Беллараби.

Во втором полуфинале в среду сойдутся «Айнтрахт» и действующий обладатель трофея «Бавария».

Германия. Кубок, 1/2 финала

Саарбрюкен (Саарбрюкен) – Байер (Леверкузен) – 0:3

Голы: 0:1 – Диаби,11; 0:2 – Аларио,19; 0:3 – Беллараби, 58.

Саарбрюкен: Бац, Мюллер (Мендлер, 68), Барилла, Шорх (Булич, 87), Уаферро, Йенике (Фроэзе, 46), Пердедай (Брайтенбах, 68), Цайц, Якоб (Айзеле, 78), Голлай, Целльнер.

Байер: Градецки, Вайзер, Венделл, Тапсоба (Та, 46), Бендер (Драгович, 62), Вирц (Беллараби, 46), Демирбай, Паулиньо, Арангис (Паласиос, 70), Диаби (Фолланд, 62), Аларио.

Предупреждения: Тапсоба, 12.