Холанд восстановился после травмы колена

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд вернулся в строй.
19-летний норвежец травмировал колено в результате столкновения с арбитром в матче с «Баварией» и пропустил чуть более недели.
Форвард возобновил тренировки, однако его участие в ближайшем матче пока под вопросом.
- Холанд перешел в «Боруссию» в январе.
- В его активе в составе новой команды 13 голов и три ассиста в 14 играх.
- Ближайший соперник дортмундцев – «Герта». Матч состоится в субботу, 6 июня.
Источник: Официальный сайт дортмундской «Боруссии»