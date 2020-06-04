Холанд восстановился после травмы колена

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд вернулся в строй.

19-летний норвежец травмировал колено в результате столкновения с арбитром в матче с «Баварией» и пропустил чуть более недели.

Форвард возобновил тренировки, однако его участие в ближайшем матче пока под вопросом.