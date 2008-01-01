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    Арсений Замятин – новый финансовый директор РФС

    Российский футбольный союз объявил о назначении Арсения Замятина на пост финансового директора.

    «Желаем ему успехов в профессиональной деятельности в РФС!» – говорится в заявлении союза.

    • Замятин имеет степень бакалавра НИУ ВШЭ (факультет бизнеса и менеджмента), а также степень магистра в парижской бизнес-школе ESCP Europe.
    • Ранее он работал в Министерстве энергетики РФ, финансовых структурах «Газпрома», строительном бизнесе и так далее.

    Источник: Официальный сайт РФС

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    Сегодня, 07:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11182

      vladimir-7 1 час назад

      Ну всё, пришел такой специалист-мамонт в бизнесе и менеджменте, что все клубы забудут, что такое финансирование от РФС . Огромный опыт
      работы А.Замятина с финансами в Минэнергетики РФ и Газпроме позволит обнулить весь бюджет РФС, а клубы будут существовать на самофинансировании.

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