Арсений Замятин – новый финансовый директор РФС

Ну всё, пришел такой специалист-мамонт в бизнесе и менеджменте, что все клубы забудут, что такое финансирование от РФС . Огромный опыт
работы А.Замятина с финансами в Минэнергетики РФ и Газпроме позволит обнулить весь бюджет РФС, а клубы будут существовать на самофинансировании.
Российский футбольный союз объявил о назначении Арсения Замятина на пост финансового директора.
«Желаем ему успехов в профессиональной деятельности в РФС!» – говорится в заявлении союза.
- Замятин имеет степень бакалавра НИУ ВШЭ (факультет бизнеса и менеджмента), а также степень магистра в парижской бизнес-школе ESCP Europe.
- Ранее он работал в Министерстве энергетики РФ, финансовых структурах «Газпрома», строительном бизнесе и так далее.