Лига Европы напомнила о трехлетии последнего на текущий момент трофея «Манчестер Юнайтед»

Пресс-служба Лиги Европы напомнила, что сегодня, 24 мая, исполняется три года с последней победы «Манчестер Юнайтед» в еврокубках. В финале Лиги Европы в 2017 году англичане всухую обыграли «Аякс».

«Манчестер Юнайтед» в той встрече тренировал Жозе Моуринью, ныне работающий с «Тоттенхэмом».

Pogba & Mkhitaryan got the goals for @ManUtd #OTD in 2017, as the Red Devils beat Ajax 2-0 to win the #UEL pic.twitter.com/nFAxuxofc1