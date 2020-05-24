Лига Европы напомнила о трехлетии последнего на текущий момент трофея «Манчестер Юнайтед»

Пресс-служба Лиги Европы напомнила, что сегодня, 24 мая, исполняется три года с последней победы «Манчестер Юнайтед» в еврокубках. В финале Лиги Европы в 2017 году англичане всухую обыграли «Аякс».

«Манчестер Юнайтед» в той встрече тренировал Жозе Моуринью, ныне работающий с «Тоттенхэмом».

В матче трехлетней давности один из голов забил Генрих Мхитарян .

. Это последний трофей «Юнайтед» на текущий момент.

Сейчас команда в АПЛ идет пятой.