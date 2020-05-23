Бундеслига. «Бавария» разгромила «Айнтрахт», франкфуртцы 20 лет не побеждают в Мюнхене

«Бавария» в 27-м туре чемпионата Германии оказалась сильнее «Айнтрахта». Франкфуртцы последний раз побеждали на поле баварцев в 2000 году.

Команда Ханса-Дитера Флика укрепилась на первом месте. «Айнтрахт» продолжает идти на 13-й строчке.

«Бавария» после 27 туров Бундеслиги забила 80 голов. Это рекорд турнира.

Футболист баварцев Альфонсо Дэвис впервые в рамках Бундеслиги сделал голевой пас на домашнем поле.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 27-й тур

Бавария – Айнтрахт – 5:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Горецка, 17; 2:0 – Мюллер, 41; 3:0 – Левандовски, 46; 3:1 – Хинтереггер, 52; 3:2 – Хинтереггер, 55; 4:2 – Дэвис, 61; 5:2 – Хинтереггер, 74 (в свои ворота).

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