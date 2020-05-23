«Бавария» – «Айнтрахт»: франкфуртцы пропускали мячи во всех гостевых матчах сезона Бундеслиги

В 19:30 по Москве начнется матч 27-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Айнтрахтом». Команда Адольфа Хюттера в текущем сезоне турнира пропускает мячи во всех гостевых встречах. Всего на чужих полях франкфуртцы набрали семь очков.
Кроме того, в пяти из последних семи встреч турнира в Мюнхене команда из Франкфурта-на-Майне голов не забивала.
- «Бавария» лидирует в таблице.
- «Айнтрахт» идет 13-м.
- В первом круге текущего сезона «Бавария» проиграла «Айнтрахту» со счетом 1:5.
Источник: Бомбардир.ру