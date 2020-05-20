«Бавария» планирует дать Сане десятый номер

«Бавария» продолжает работу над трансфером полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане. Немцы в качестве аргумента готовы отдать футболисту десятый номер, информирует Кристиан Фальк.

Сане ради трансфера в баварский клуб готов отказаться от 30 процентов зарплаты. Игрок понимает, что пандемия коронавируса вызвала финансовые убытки, из-за чего должны сократиться суммы трансферов и зарплаты.