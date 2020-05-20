«Бавария» планирует дать Сане десятый номер

«Бавария» продолжает работу над трансфером полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане. Немцы в качестве аргумента готовы отдать футболисту десятый номер, информирует Кристиан Фальк.
Сане ради трансфера в баварский клуб готов отказаться от 30 процентов зарплаты. Игрок понимает, что пандемия коронавируса вызвала финансовые убытки, из-за чего должны сократиться суммы трансферов и зарплаты.
- Сейчас под десятым номером в Мюнхене играет Филиппе Коутиньо, арендованный у «Барселоны».
- Рыночная стоимость Сане – 80 миллионов евро.
- Из-за травмы он не выходил на поле с августа.
Источник: твиттер Кристиана Фалька
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