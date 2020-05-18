Газзаев: «Про меня говорят неприятные вещи? Слабые всегда будут завидовать сильным»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев ответил на критику. Он заверил, что в качестве тренера принимал решения только на основе интересов команды.

— Большинство игроков, в том числе из золотого ЦСКА середины нулевых, высказываются о вас исключительно с огромным уважением. Но есть несколько человек не из числа армейцев, которые в интервью говорили про вас неприятные вещи. Правда, в подавляющем большинстве это либо люди пьющие, либо с ушедшей под откос карьерой, а чаще и то, и другое. Что вы им ответите на критику?

— Если обращать на всe это внимание, то надо становиться в их ряд. Но тогда ничего и никогда не получится, и никакого результата не добьешься.

Возможно, у кого-то и правда остались нереализованные амбиции. Но на меня обижаться не за что, ведь я везде и всегда подходил к формированию команды исключительно с точки зрения достижения результата. Есть реальность, а есть вымысел. Моей целью было требовать от игроков, чтобы они трудились, выигрывали золото и кубки, добивались успехов в Европе. Для этого нужны талант, мастерство, трудолюбие и готовность выполнять определенные задачи на поле. Те игроки, которые соответствовали предъявленным требованиям, завоевали множество трофеев и медалей и обеспечили свои семьи.

Профессиональный спорт — жестокая вещь. Сильные выживают, а слабые должны играть командах более низкого уровня или менять профессию. Да, видимо, были те, кто затаил на меня обиду. Правда, большинство из них так нигде и не заиграло.

Прежде чем создать сильную команду, надо сначала создать коллектив, и не каждому там находится место по объективным причинам. К сожалению, слабые просто не выдерживают и поэтому всегда будут завидовать сильным.