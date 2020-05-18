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  • Газзаев: «Про меня говорят неприятные вещи? Слабые всегда будут завидовать сильным»

Газзаев: «Про меня говорят неприятные вещи? Слабые всегда будут завидовать сильным»

18 мая 2020, 16:15
8

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев ответил на критику. Он заверил, что в качестве тренера принимал решения только на основе интересов команды.

— Большинство игроков, в том числе из золотого ЦСКА середины нулевых, высказываются о вас исключительно с огромным уважением. Но есть несколько человек не из числа армейцев, которые в интервью говорили про вас неприятные вещи. Правда, в подавляющем большинстве это либо люди пьющие, либо с ушедшей под откос карьерой, а чаще и то, и другое. Что вы им ответите на критику?

— Если обращать на всe это внимание, то надо становиться в их ряд. Но тогда ничего и никогда не получится, и никакого результата не добьешься.

Возможно, у кого-то и правда остались нереализованные амбиции. Но на меня обижаться не за что, ведь я везде и всегда подходил к формированию команды исключительно с точки зрения достижения результата. Есть реальность, а есть вымысел. Моей целью было требовать от игроков, чтобы они трудились, выигрывали золото и кубки, добивались успехов в Европе. Для этого нужны талант, мастерство, трудолюбие и готовность выполнять определенные задачи на поле. Те игроки, которые соответствовали предъявленным требованиям, завоевали множество трофеев и медалей и обеспечили свои семьи.

Профессиональный спорт — жестокая вещь. Сильные выживают, а слабые должны играть командах более низкого уровня или менять профессию. Да, видимо, были те, кто затаил на меня обиду. Правда, большинство из них так нигде и не заиграло.

Прежде чем создать сильную команду, надо сначала создать коллектив, и не каждому там находится место по объективным причинам. К сожалению, слабые просто не выдерживают и поэтому всегда будут завидовать сильным.

  • Газзаев не тренирует с 2013 года.
  • С ЦСКА он брал Кубок УЕФА в 2005 году.
  • Сейчас Газзаев является депутатом Государственной думы России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Газзаев Валерий
Комментарии (8)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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vladik12
1589808318
Газзаев пёс.
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New Life
1589810688
Спорт-экспресс и Газзай - вы друг друга стоите. Это самое приятное, что я могу о вас сказать.
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bset
1589815408
Как говорится, собаки лают - караван идет. Только это не работает, когда ты сам пёс, который кроме своих яиц еще и чью-то жопу лижет.
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Давид59
1589815899
"Моей целью было требовать от игроков, чтобы они трудились, выигрывали золото и кубки". Во как! А как насчёт научить этому? Или достаточно требовать?
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фанат джигурды
1589816417
Говорят)))) https://www.youtube.com/watch?v=rClxKHr1Wac
Ответить
AZ
1589822722
после того , как он стал путинолизом - перестал его тоже уважать
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Hektor 84
1589829450
Смешной пес главный шут в стране
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general.lizyukov
1589830092
Валера, как к тренеру, и как к игроку - никаких претензий. По делу только старайся говорить, а не трепись почем зря, ради популизма.
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