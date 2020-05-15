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    «Зенит» получил разрешение города на возобновление тренировок

    Власти Санкт-Петербурга разрешили «Зениту» возобновить тренировки в ограниченном режиме.

    Сообщалось, что футболисты «Зенита» возобновили тренировки на клубной базе в Удельной.

    Тренировки проходят в индивидуальном порядке на поле под руководством тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком.

    «У «Зенита» есть разрешение властей города возобновить тренировочный процесс в ограниченном режиме, однако это не значит, что команда вернулась к полноценным тренировкам на базе: на данном этапе мы только готовимся к возвращению и ориентируемся на соответствующее решение исполкома РФС по сезону в целом», – заявила пресс-служба «Зенита».

    • Сезон в РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.
    • Ранее в Республике Татарстан профессиональным клубам разрешили возобновить тренировки.

    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +352

      ziborock 2 часа назад

      Было бы удивительно если бы заголовок был таким:
      «Зенит» НЕ получил разрешение города на возобновление тренировок
      В Питере давно руку руку моет!)

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