«Зенит» получил разрешение города на возобновление тренировок

Было бы удивительно если бы заголовок был таким:
«Зенит» НЕ получил разрешение города на возобновление тренировок
В Питере давно руку руку моет!)
Власти Санкт-Петербурга разрешили «Зениту» возобновить тренировки в ограниченном режиме.
Сообщалось, что футболисты «Зенита» возобновили тренировки на клубной базе в Удельной.
Тренировки проходят в индивидуальном порядке на поле под руководством тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком.
«У «Зенита» есть разрешение властей города возобновить тренировочный процесс в ограниченном режиме, однако это не значит, что команда вернулась к полноценным тренировкам на базе: на данном этапе мы только готовимся к возвращению и ориентируемся на соответствующее решение исполкома РФС по сезону в целом», – заявила пресс-служба «Зенита».
- Сезон в РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.
- Ранее в Республике Татарстан профессиональным клубам разрешили возобновить тренировки.