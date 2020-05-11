Журналист Скира: с 18 мая клубы Серии А возобновят тренировки в общей группе

Клубам Серии А через неделю предоставят возможность возобновить командные тренировки, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, с 18 мая футболисты итальянских команд смогут заниматься в общей группе.

Сейчас игрокам разрешено тренироваться только индивидуально с соблюдением необходимой дистанции.