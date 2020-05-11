Журналист Скира: с 18 мая клубы Серии А возобновят тренировки в общей группе

Клубам Серии А через неделю предоставят возможность возобновить командные тренировки, сообщает журналист Николо Скира.
По его информации, с 18 мая футболисты итальянских команд смогут заниматься в общей группе.
Сейчас игрокам разрешено тренироваться только индивидуально с соблюдением необходимой дистанции.
- В марте Серия А была приостановлена из-за пандемии коронавируса.
- В Италии COVID-19 выявили у почти 220 тысяч человек. Это пятый показатель в мире.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (68,3 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.