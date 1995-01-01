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    Журналист Скира: с 18 мая клубы Серии А возобновят тренировки в общей группе

    Клубам Серии А через неделю предоставят возможность возобновить командные тренировки, сообщает журналист Николо Скира.

    По его информации, с 18 мая футболисты итальянских команд смогут заниматься в общей группе.

    Сейчас игрокам разрешено тренироваться только индивидуально с соблюдением необходимой дистанции.

    • В марте Серия А была приостановлена из-за пандемии коронавируса.
    • В Италии COVID-19 выявили у почти 220 тысяч человек. Это пятый показатель в мире.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (68,3 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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