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    Уткин – о возобновлении РПЛ: «Наш футбол имеет шанс больше не быть киселем»

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин порассуждал о возможной доигровке текущего сезона РПЛ, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса.

    «Ну что ж, нам удалось перевернуть ситуацию. Рано говорить, что чемпионат России будет доигран. Есть огромное количество препятствий, в том числе объективных. Но выходящие из тени силы, к этому стремящиеся, совсем не так малы.

    Это может не получиться. Но важно за это бороться. Так наш футбол имеет шанс больше не быть киселем, которому все равно, станут его употреблять в пищу или нет, которому достаточно просто пребывать бесформенной кучей. Любительский футбол должен идти следом за профессиональным. Там и так нет публики, облегченные протоколы выполнимы, в Германии, которая является лидером процесса, все именно так и происходит.

    Мы должны сохранять осторожность, беречь себя и близких, помогая тем самым врачам. Но без деятельного стремления жить нормальной жизнью там, где это возможно, поиска вариантов все теряет смысл.Простите, если вам видится пафос в моих словах. Его нет.Просто хочется жить», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • В РПЛ осталось провести восемь туров.
    • «Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая «Локомотив» и «Краснодар» на девять очков.
    • В России коронавирусом заразились почти 210 тысяч человек. Это пятый результат в мире.

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 10:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2024

      Axe111 2 часа назад

      Не имеет!!!! Как был г***** так и останется

      0
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      Рейтинг: +538

      Граф2019 2 часа назад

      Вася! вы короновирусу не по зубам...

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