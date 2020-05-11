Уткин – о возобновлении РПЛ: «Наш футбол имеет шанс больше не быть киселем»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин порассуждал о возможной доигровке текущего сезона РПЛ, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса.

«Ну что ж, нам удалось перевернуть ситуацию. Рано говорить, что чемпионат России будет доигран. Есть огромное количество препятствий, в том числе объективных. Но выходящие из тени силы, к этому стремящиеся, совсем не так малы.

Это может не получиться. Но важно за это бороться. Так наш футбол имеет шанс больше не быть киселем, которому все равно, станут его употреблять в пищу или нет, которому достаточно просто пребывать бесформенной кучей. Любительский футбол должен идти следом за профессиональным. Там и так нет публики, облегченные протоколы выполнимы, в Германии, которая является лидером процесса, все именно так и происходит.

Мы должны сохранять осторожность, беречь себя и близких, помогая тем самым врачам. Но без деятельного стремления жить нормальной жизнью там, где это возможно, поиска вариантов все теряет смысл.Простите, если вам видится пафос в моих словах. Его нет.Просто хочется жить», – написал Уткин в своем телеграм-канале.