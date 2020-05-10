Безуглов: «РФС и РПЛ прилагают колоссальные усилия, чтобы сезон возобновился»

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, что в РФС и РПЛ идет работа по возобновлению чемпионата страны. Его прервали в марте из-за пандемии коронавируса.

– Мнение медицинского департамента РФС будет учитываться на исполкоме 15 мая, где будет обсуждаться будущее чемпионата России?

– Я как председатель этого комитета постоянно на связи и с руководством РФС, и с руководством РПЛ. Мнение членов комитета обязательно учитывается. Президент РФС постоянно информируется о состоянии здоровья сборников всех команд. Все мы настроены на то, чтобы возобновить игры, и для этого прилагаются колоссальные усилия и лигой, и РФС.

Но надо понимать, что здоровье всех участников игр является основным приоритетом, и как раз поиском разумного баланса сейчас занимается специальная группа, члены которой учитывают европейский опыт, нюансы российского законодательства и текущее положение дел с распространением коронавирусной инфекции в нашей стране.