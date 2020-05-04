«Вулверхэмптон» 11 мая вернется к тренировкам на базе

Футболисты «Вулверхэмптона» на следующей неделе, 11 мая, вернутся к тренировкам на базе. Там они будут работать индивидуально, чтобы соблюдать правило социальной дистанции.

Сначала игроки будут тренироваться в ограниченном формате. По такой же программе происходит возвращение к занятиям у клубов Серии А, некоторые из которых уже работают на базах.