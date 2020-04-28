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    Глава Ла Лиги Тебас: «Мы рискуем потерять профессиональный футбол»

    Хавьер Тебас, глава испанской Ла Лиги, прокомментировал решение французских властей завершить футбольный сезон. Испанец считает его поспешным.

    «Возобновить чемпионат можно до конца июня. Считаю, что во Франции приняли поспешное решение. Другие страны собираются доигрывать. Например, Германия.

    Мы рискуем потерять такой важной экономический сектор, как профессиональный футбол», – цитирует Тебаса AS.

    • На момент остановки в Лиге 1 уверенно лидировал «ПСЖ».
    • Во Франции – 165 842 случаев заражения коронавирусом.
    • По всему миру от инфекции умерло более 211000 человек.

    Источник: AS

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